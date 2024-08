Quan la imaginació i els Playmobil s’uneixen.

Els espectacles que acollia Colosseu, les batalles de Napoleó o una activitat tan quotidiana com anar a la platja cobren vida a través de Playmobil de la mà de l’associació sense ànim de lucre Clicks Girona, antigament Riude&Clicks, que compleix onze anys d’activitat més enfortida que mai. El seu tresorer, Fabrice Cabrol, explica que l’agrupació va ser fundada pel col·leccionista de Playmobil David Fernández, a qui va conèixer el 2013, any en què van realitzar, junt amb una tercera persona, la seva primera de fira de clicks: «La vam fer a Riudellots, amb motiu de la Marató. Vam tenir moltes visites i vam recaptar força diners».

Clicks Girona. / Clicks Girona

Des de llavors, l’associació ha arribat als 19 membres i d’edats diverses: «El més jovenet està voltant els 10 o 11 anys, i ara acabem de fitxar una parella de jubilats a prop dels 60 anys». El tresorer, col·leccionista des de fa 11 anys de Playmobil, explica que el creixement es va iniciar abans de la covid-19 i que «cada vegada és més complicat de gestionar a escala humana, perquè cadascú té les seves idees. Ara estem en procés de redactar uns estatuts per a l’associació, per a centralitzar totes les opinions».

Cabrol afegeix que han notat l’enfortiment de l’associació en el fet que cada vegada hi ha més ajuntaments que els contacten. Amb tot, expressa que tenen clar que mantindran l’activitat de l’agrupació dins l’àmbit gironí, i continuaran potenciant els dos objectius que es van plantejar quan es va crear Clicks Girona: «El primer era promoure, de cara als nens, no fer tant ús dels aparells electrònic i fomentar la seva imaginació. El segon, recaptar diners per ajudar associacions que s’ocupen d’infants, principalment, malalts».

El repte d’organitzar les fires

Clicks Girona recapta diners a través de les fires que realitzen. Per a organitzar-les, el col·leccionista explica que «el primer contacte se sol fer a través de l’Ajuntament. A partir d’aquí, si no coneixem una associació, demanem al consistori que ens en recomani una». Amb tot, la feina tot just comença aquí, i es pot allargar fins a quatre mesos.

«Muntar una fira és complicat: hi ha d’haver un control de gastos, i, a escala organitzativa, has de concretar qui fa què, quan i com. No tots els membres poden participar en totes les fires, per tant, fem una primera crida per saber qui vol venir a muntar. A vegades també contactem altres persones externes de l’associació».

Amb relació a això, Cabrol expressa que el món del col·leccionisme de Playmòbils és «molt actiu», amb un gran moviment de compravenda i fòrums internacionals que tenen una entrada limitada. D’altra banda, també explica que existeixen altres associacions arreu de Catalunya.

Els diorames, el focus d’atenció

Les fires estan conformades per diorames, representacions tridimensionals d’una escena. El tresorer explica que també existeix una feina de «preparació dels diorames, plantejament dels títols, repartició de les taules, etc.». Un dels aspectes que destaca que és que cada membre de Clicks Girona és especialista en una temàtica diferent, i per això les fires acaben sent una barreja entre mons fantàstics de fades i pirates, amb escenes més reals, com una volta ciclista.

En el seu cas, Cabrol conta que es dedica principalment a la construcció de diorames sobre esdeveniments històrics, fet que requereix «una investigació prèvia», per tal de concretar la ubicació exacta dels edificis, els clicks, etc. Per tot plegat, el tresorer posa de manifest que combinar el dia a dia amb l’activitat de l’associació a vegades resulta «complicat»: «Tots tenim una vida laboral i familiar. El temps per a fer el diorama el trec de després de sortir de la feina, i els caps de setmana».