El 48% de l’advocacia gironina està format per dones

El Col·legi de l’Advocacia de Girona té inscrits 1.861 professionals, dels quals 883 són dones. Això suposa un 48% del total d’inscrits, una xifra que any rere any va en augment. De fet, només hi ha 95 dones menys que homes (978) en la professió, i aquesta proporció també manté aquesta representació a la Junta de Govern del Col·legi, on el percentatge és del 47% (7 dones i 8 homes).

Fa pocs dies, el 22 d’agost, va entrar en vigor la Llei Orgànica 2/2024 que regula la representació paritària i la presència equilibrada d’homes i dones a nivell empresarial, i que també s’aplica als col·legis professionals. La norma obliga a tenir un mínim d’un 40% de presència femenina a les juntes de govern o als consells d’administració. Per fer-ho ha modificat altres normatives que regulen aquests àmbits polítics i econòmics.

Segons les dades que ha facilitat el Col·legi gironí, al torn d’ofici la representació femenina també compta amb una xifra similar; n’hi ha 227 inscrites, i suposen el 42% del total (522).

El degà, Albert Sierra, valora positivament aquestes dades i destaca que l’ICAG ha adoptat diverses mesures els darrers anys per avançar en la igualtat, començant per la creació d’una comissió d’igualtat o un canal de denúncies per situacions de discriminació per raó de sexe o gènere. També s’ha elaborat un pla d’igualtat, i des de l’any 2018 la institució ha adoptat la forma genèrica «advocacia». «Pel que veiem a les facultats, el nombre d’estudiants es feminitza cada vegada més, i crec que la presència de dones es revertirà de forma natural», subratlla Sierra. I de fet, així mateix es referia en declaracions a aquest diari el degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, Albert Ruda, destacant que des de fa uns anys, les aules de Dret estan majoritàriament formades per noies.

La judicatura s’ha feminitzat des de fa uns anys i la presència de dones no ha parat d’augmentar. Segons les dades del Ministeri de Justícia, fins a un 70% dels fiscals són dones, un percentatge que en el cas de les jutgesses és més baix, ja que a finals de 2023 representaven el 53% del total a la província de Girona.

L’horitzó del 40%

Segons la normativa aprovada, l’objectiu és trencar el sostre de vidre i complir també una directiva europea que regula el principi de representació equilibrada en l’àmbit empresarial. Les xifres indiquen que la presència de dones als consells d’administració de les societats cotitzades a l’Estat ses situa en el 29,3%, i cau al 19,6% en els casos d’altes direccions.

També es regula en l’àmbit polític, per establir candidatures amb ambdós sexes de forma alternativa, i en l’àmbit de l’administració de l’Estat també s’estén aquesta obligació als òrgans superiors i directius. Als col·legis professionals, el període màxim per garantir que les dones ocupin almenys el 40% de les places a les Juntes és el juny de 2026.