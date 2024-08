Els trens d'alta velocitat gironins passaran per dins de La Sagrera a finals d'any

Els primers trens d’alta velocitat travessaran l’estació -encara per acabar- de la Sagrera abans de finalitzar el 2024, si no es produeix cap contratemps en una obra que acumula retards de proporcions majúscules, com tot el que envolta la construcció més important que Adif té entre mans. Responsables del gestor ferroviari van explicar aquest dimecres que esperen que els AVE en direcció a Girona i França creuin el futur node de transports del nord de Barcelona a partir de desembre, quan deixin de passar per aquest punt en superfície i ho facin sota cobert. Ara com ara, serà per una sola via en tots dos sentits fins a Mollet, a l’espera que la circulació es desdobli a partir de 2026.

De moment, la Sagrera només serà una estació de pas, sense parada. Si bé Adif calcula que el trànsit de trens estigui a ple rendiment cap al 2026, encara queda per saber quan l’estació serà accessible als viatgers i es podran agafar trens a les seves quatre andanes.

A part d’una via de circulació general, es programa per a aquest desembre que es posin en servei dues vies addicionals que connectaran amb la zona d’aparcament de trens de la Sagrera, sense interferir en la circulació. En aquesta cotxera, quatre dels 10 carrils entraran en funcionament a finals de 2024 per tal d’estacionar combois d’alta velocitat a Barcelona, la qual cosa ha de contribuir a descongestionar l’estació de Sants.

«Els trens necessiten un avituallament i una neteja i, en posar quatre vies, permet que part dels trens s’apartin a la Sagrera, s’alliberi espai a Sants i millori la seva capacitat», va destacar Alberto Alcañiz, cap de construcció de l’estació. Ara, l’altra base condicionada per fer la posada a punt és el centre logístic de Can Tunis. Comporta, però, el desavantatge que els trens ocupin raïls de circulació per traslladar-se des de Sants.

L’enginyer va indicar que l’estrena de l’AVE a la Sagrera ajudarà al fet que la velocitat de circulació de trens a Sants i la xarxa ferroviària de Barcelona sigui més fluida. «Ha de millorar, sense cap dubte», va indicar.