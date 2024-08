Tres detinguts a l'aeroport de Girona per intentar viatjar a Irlanda amb documentació falsa

La Policia Nacional ha detingut tres homes que volien volar des de l'aeroport de Girona fins a Irlanda amb documentació falsificada.

Els arrestos s'han fet en una setmana i els arrestats duien un passaport grec, una carta d'identitat de Bèlgica i un passaport d'Eslovènia. Tots ells manipulats.

En tots dos casos, els agents encarregats del control de documentació van observar l'actitud nerviosa de tres passatgers. El primer cas és del dia 14 d'agost i en aquest cas els dos individus volien agafar l'avió amb destinació a Cork (Irlanda). El darrer cas és del dia 21 d'agost i va afectar un viatger amb destinació a Dublín (Irlanda).

Els agents de Policia Nacional en el marc del tractat Schengen són els encarregats del control de documentació dels passatgers que volen entrar via aèria o volar països fora de l'espai Schengen. En aquests tres casos, els policies quan van confrontar els passaports i la carta d'identitat que presentaven, van observar signes que indicaven que podien haver estat manipulats, per la qual cosa es van traslladar els ciutadans a les instal·lacions policials aeroportuàries.

Els agents van procedir a una inspecció minuciosa dels documents, que eren falsificacions d'alta qualitat, però gràcies a la perícia i formació dels agents, van confirmar que efectivament es tractava de documents falsificats.

Els tres estrangers -dos de nacionalitat albanesa i un d'algerià- van quedar detinguts per un delicte de falsificació de document públic i en el mateix acte els van comunicar l'obertura de procediment d'expulsió per la llei d'estrangeria.

Aquests no són els primers casos de l'estiu que detecten els agents de la Policia Nacional a l'aeroport de Girona on viatgers van amb documents falsos per volar.