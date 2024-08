Els naixements s’estabilitzen a la baixa a les comarques de Girona

El nombre de naixements s’ha estabilitzat a la baixa durant el primer semestre de l’any a les comarques gironines. Segons les dades provisionals publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), entre els mesos de gener i juny d’aquest 2024 s’han produït un total de 2.845 naixements a la província. Es tracta d’una xifra pràcticament idèntica a la del mateix període de 2023, quan només se’n van produir un parell més: 2.847. Per tant, amb un descens del 0,07% que no té cap rellevància estadística, es pot dir que en els últims anys el nombre de naixements s’ha estabilitzat a les comarques gironines. Ho ha fet, això sí, a la baixa: durant el primer semestre de l’any 2017, per exemple, n’hi va haver 3.372, cosa que suposa un descens de gairebé el 16%. Si retrocedim fins l’any 2013, que és quan comença la sèrie històrica de l’INE, el retrocés encara és més accentuat: durant aquell primer semestre es van produir 3.643 naixements, el que significa que des de llavors s’ha produït una caiguda de pràcticament el 22%.

Aquestes dades no són sorprenents, ja que vénen a reafirmar una tendència a la baixa que ja s’ha anat produint en els darrers anys. De fet, tot i que en aquesta ocasió l’estadística no recull els naixements per nacionalitat de la mare, les dades dels últims anys demostren que si el descens de la natalitat a Girona no ha estat més accentuat és gràcies als naixements de mares d’origen migrant.

El que sí que recull l’INE en aquesta ocasió és l’edat de la mare, fet que també permet constatar, de nou, la tendència a l’endarreriment de la maternitat. Durant la primera meitat d’aquest any, el 32,5% dels naixements que hi va haver (925) eren de mares amb 35 anys o més. En canvi, a l’inici de la sèrie històrica (2013), la xifra se situava quatre punts percentuals per sota, en un 28,7%. Aquest creixement es veu especialment reflectit en les mares de més de 40 anys: durant aquest primer semestre van representar gairebé el 9% del total, mentre que durant els primers sis mesos del 2013 només eren el 5,4%.

Pel que fa als mesos amb més natalitat d’aquest primer semestre de 2024 a Girona, el que va registrar més naixements va ser el mes de febrer, quan se’n van produir 533. A continuació hi va haver el gener, amb 482, mentre que el llistat segueix amb maig (478), març (466) i juny (449). Per contra, el mes que va registrar una menor xifra de nounats va ser l’abril, quan el volum de naixements es va situar en 438. Finalment, com a curiositat, durant aquesta primera meitat del 2024 han nascut a les comarques gironines més nenes (233) que nens (216).

Reflex de la demografia espanyola

Aquest estancament de la natalitat gironina, emmarcat en una tendència generalitzada a la baixa, és un reflex del que succeeix a la demografia espanyola. Al conjunt de l’Estat, durant el 2023 es van registrar un 2% menys de naixements que l’any anterior. Si s’observen les dades des de l’any 2013, la xifra de naixements s’ha reduït un 24,1% al llarg de l’última dècada. De fet, la progressió ha estat constantment a la baixa excepte durant l’any 2014.

A les comarques gironines, tanmateix, aquesta caiguda demogràfica s’ha frenat gràcies a l’elevat nombre de mares estrangeres. A comarques com l’Alt Empordà i la Garrotxa, per exemple, el nombre de naixements de mares estrangeres durant l’any passat van superar el 44%. Al conjunt de les comarques gironines, el percentatge es va situar en un 39,2%. A més, les mares de nacionalitat estrangera solen ser, de mitjana, un parell d’anys més joves que no pas les que tenen nacionalitat espanyola.

Durant el 2023 es van produir a la província 5.835 nadons, la xifra més baixa des de l’any 2000. Caldrà veure què passa durant el segon semestre de l’any per veure si la xifra continua disminuint.

