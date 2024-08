La fiscalia va demanar 95 peticions de pena per delictes sexuals el 2023

La fiscalia va demanar penes de presó en 95 casos de delictes sexuals que van tenir lloc a la província de Girona durant l’any passat. Durant el mateix any es van obrir diligències en 687 possibles casos de delictes sexuals, que o bé van ser qualificats per la fiscalia en algun delicte concret, van acabar arxivats després de ser investigats o bé van tancar l’any sense haver-se resolt encara la fase inicial d’instrucció.

De totes les qualificacions de delictes que va fer el ministeri fiscal després de la instrucció del procediment, la meitat van ser o bé per casos de tocaments contra menors de 16 anys (25), o per agressions sexuals (20) contra persones majors d’edat. Val a dir que la nova llei ha eliminat el concepte d’abús sexual, que s’utilitzava per qualificar conductes que atemptaven contra la llibertat sexual d’una persona sense l’ús de violència física o intimidació, com per exemple uns tocaments. La nova llei va entrar el vigor el 8 d’octubre de 2022, però tot i això, la fiscalia continua referint-se a l’antiga terminologia en l’estadística de 2023. La llei ha inclòs noves modalitats delictives que han estat incloses dins la llei com a delictes sexuals, com ara la utilització sense autorització d’imatges de tercers per obrir comptes en xarxes socials públiques. Sobre això, la fiscalia no va arribar a fer cap acusació, però sí que va obrir diligències en cinc casos, que després no van arribar a ser qualificats.

La resta d’acusacions van ser per tocaments (13), abusos sexuals amb accés carnal (8) i violacions (5).

Algunes d’aquestes acusacions poden haver arribat a judici durant aquest any, tot i que és probable que molts d’altres ho faran a partir de l’any vinent o més endavant, segons el nivell de col·lapse de les agendes dels jutjats o si tot i estar assenyalats s’han de suspendre per alguna circumstància relacionada amb l’acusat o alguna de les parts.

Durant l’any passat els jutjats gironins van interposar 46 sentències per delictes sexuals, una vintena menys que l’any anterior. Cal tenir en compte que des del moment que es té constància d’un possible delicte fins que aquest arriba, si no s’arxiva, a una resolució, poden passar diversos anys. En els casos de delictes sexuals, en casos més greus on s’ha de jutjar als òrgans penals o a l’Audiència de Girona, hi sol haver un marge d’uns tres anys de mitjana.

Més enllà dels delictes sexuals, l’activitat més intensa de la fiscalia es desenvolupa en delictes relacionats amb el trànsit. En xifres, va demanar 3.785 penes per delictes contra la seguretat del trànsit, una xifra similar a la de l’any anterior. En canvi, han pujat les qualificacions per conducció sense llicència, amb 1.807 peticions, un 9% més que l’any 2022.

També destaquen les peticions de presó per homicidi, inclòs l’imprudent. L’any passat la fiscalia va presentar 33 qualificacions d’aquest delicte, setze més que l’any anterior.