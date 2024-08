Josep Brunsó relleva Rosa Núria Aleixandre al capdavant dels farmacèutics gironins

El farmacèutic Josep Brunsó ha pres el relleu de Rosa Núria Aleixandre al capdavant del Col·legi de Farmacèutics de Girona des de fa poc més d’un mes.

Aleixandre ja havia esgotat els dos mandats consecutius permesos i es van convocar eleccions el juny passat. Tenint en compte que no es va presentar cap altra candidatura, continua la mateixa junta que hi havia en l’anterior govern amb alguns canvis, com el de Brunsó, que en els últims quatre anys n’havia sigut vicepresident i ara ha estat escollit president.

Nascut a Banyoles el 1959, Josep Brunsó i Teixidor es va llicenciar en Farmàcia i va obrir el seu propi local a Sant Julià de Ramis el 1982. També es va diplomar en Sanitat i va ser inspector farmacèutic i, posteriorment, agent de Salut Pública entre el 2011 i el 2017. De fet, va entrar a formar part de la junta del Col·legi de Farmacèutics amb aquest càrrec fa dotze anys i des de llavors hi ha estat vinculat. De forma paral·lela, també és vicepresident del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.

Brunsó pren el relleu d’un mandat marcat per la covid-19, en el qual els farmacèutics van tenir un paper clau en el control de la pandèmia, ja que van donar suport als centres d’atenció primària. Des del subministrament de mascaretes i proves, fins a la gestió dels tests d’antígens a escolars i, en el cas de Girona, les farmàcies van formar part del projecte pilot «Obrir Girona», per tal que les persones amb el certificat de vacunació contra la covid-19 poguessin participar en esdeveniments socials de forma segura. De forma paral·lela, també van col·laborar amb el Departament de Salut amb la dispensació d’alguns medicaments d’ús hospitalari (MHDA) directament des dels mateixos establiments. Aquesta mesura va beneficiar, sobretot, a les zones més rurals i allunyades dels centres sanitaris.

Aleixandre remarca que es va treballar per tal que els professionals fossin reconeguts durant la pandèmia. Un rol que també s’ha mantingut des que hi ha problemes de desabastiment de medicaments i, és per això, que demanen tenir més pes en la sanitat pública. Històricament, els farmacèutics han treballat en diversos àmbits de la salut pública i, en molts municipis on no hi ha cap consultori o centre d’atenció primària de forma permanent, el professional farmacèutic és qui acaba sent la figura sanitària de referència per a la majoria de veïns.

Finalment, Aleixandre també destaca la col·laboració de les farmàcies en els cribratges com el de càncer de còlon -a Girona han col·laborat amb l’empresa GoodGut en un estudi pilot d’un test pioner i no invasiu per al cribratge de càncer colorectal - i en altres departaments com el d’Igualtat i Feminismes en el repartiment de productes menstruals i en el projecte que formin part de la xarxa de punts liles per tal de detectar situacions de violència de gènere.

Nascuda a Barcelona el 1949, Aleixandre és llicenciada en Farmàcia i doctora en Bioquímica i Biologia Molecular. Ha dirigit i participat en diferents projectes d’investigació i va ser responsable del Laboratori Clínic del Trueta. Actualment, és vicepresidenta de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, des d'on estan impulsant una pàgina web oberta a professionals i usuaris sobre l'ús segur de medicaments