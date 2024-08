L'Ajuntament d'Olot obre les noves dependències d’atenció ciutadana

L’Ajuntament d’Olot obrirà, el pròxim dilluns 2 de setembre, les noves dependències d’Atenció Ciutadana. El nou espai està ubicat al Firalet, en el número 2 del passeig de Ramon Guillamet. Les noves instal·lacions, obra dels arquitectes Estudio Além, també comptaran amb l’Oficina Local d’Habitatge. Des del consistori expliquen que l’objectiu del nou equipament «és millorar els serveis d’atenció ciutadana».

El nou equipament té una superfície construïda de 515 m² que «permetran disposar de més espai i millorar la confidencialitat de les atencions». Consta d’una zona de benvinguda amb un taulell d’informació. En l’espai central hi haurà deu punts d’atenció, a més d’una altra zona amb vuit taulells més, zones pels tècnics municipals i per campanyes específiques. També hi haurà una àrea de back-office des d’on es faran les tasques de control i treball intern de l’oficina.

El local també disposarà d’una sala d’espera que permetrà acollir, segons l’ajuntament, 27 persones assegudes, i una zona d’autoservei assistit: un terminal d’autotramitació que permet als usuaris fer tràmits de manera autònoma a través d’una plataforma digital. Aquest servei d’autotramitació assistida estarà format per un ordinador, pantalla, impressora i escàner, es podrà tramitar electrònicament alguns dels tràmits principals que s’ofereixen com, per exemple, el certificat d’empadronament. L’oficina d’Atenció Ciutadana també oferirà un assistent virtual de padró que dona resposta als dubtes que la ciutadania té sobre quin és el tràmit o gestió de padró.

Des del consistori expliquen que amb aquestes noves dependències podran oferir una «millor atenció a la ciutadania d’uns serveis que, al llarg de l’any 2023, han atès de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana un total de 25.893 persones que han realitzat 36.753 tràmits».

Tot i que el dia 2 de setembre ja estaran en funcionament les noves instal·lacions, l’ajuntament ofereix la possibilitat de visitar-les en unes jornades de portes obertes previstes just abans de començar les Festes del Tura, el 3 de setembre de les tres de la tarda a les set del vespre.