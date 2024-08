Reivindiquen estudis de Farmàcia a la Universitat de Girona

Entre molts dels reptes que afronta el nou president del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Josep Brunsó, hi ha el de «salvar» les farmàcies rurals i evitar que hi hagi més tancaments per falta de relleu generacional.

Una de les possibles solucions per evitar aquesta situació és que hi hagi més farmacèutics. És per això que des del Col·legi reivindiquen que Farmàcia també es cursi a la Universitat de Girona. De fet, considera que la Facultat es podria ubicar en el futur Campus de Salut, on hi hauria molt potencial. Actualment, només dues universitats catalanes ofereixen aquests estudis; una de pública (Universitat de Barcelona) i una de privada (Universitat Ramon Llull). Brunsó considera que aquesta oferta és «insuficient» tenint en compte que es preveuen moltes jubilacions de farmacèutics i, com a conseqüència, possibles tancaments de més locals.

«Hi ha titulars que s’estan a punt de jubilar i no troben compradors que es vulguin fer càrrec del negoci; és per això que si hi ha més professionals hi haurà més demanda», explica. Brunsó afegeix que des del Col·legi ja estan preparant els tràmits per sol·licitar la petició a la conselleria de Recerca i Universitats. Per altra banda, reivindica que cal «més reconeixement» per al farmacèutic, per tal que sigui una professió més atractiva per a futurs estudiants.

Una cinquena part de les farmàcies que hi ha a Espanya són rurals i des de fa anys la Societat Espanyola de Farmàcia Rural (Sefar) alerta que la xifra està baixant per la despoblació i la constant baixada de preus dels fàrmacs.

Fins fa pocs mesos, en el cas de Catalunya les zones amb més risc eren Tarragona i Lleida, ja que és on hi ha més despoblament. Malgrat tot, aquesta crisi comença a arribar a Girona, on hi ha alguns negocis que estan en perill de tancar i d’altres que ja ho han fet.

Un ja ho va fer a finals de l’any passat, es tracta de la farmàcia de Castellfollit de la Roca, municipi especialment vulnerable tenint en compte que el 30% de la població està formada per gent gran. No va ser fins a l’abril d’enguany, que el municipi va començar a disposar d’un servei de farmaciola ambulant que dona cobertura al municipi de forma periòdica per tal d’atendre la població més vulnerable que no pot desplaçar-se.

Per altra banda, es va repetir la mateixa situació a Albons (816 habitants) on a principis d’any es van quedar sense l’única farmàcia que hi havia.

Girona sempre ha destacat per tenir una «distribució equitativa» dels establiments però la crisi econòmica està tensant aquesta situació. Les farmàcies rurals asseguren l’accés al medicament i el desenvolupament de serveis sanitaris, inclosos els relacionats amb la promoció de la salut pública, fet que aporta un «gran valor social» per als col·lectius vulnerables.

Impuls a les farmàcies rurals

Per frenar la crisi a les farmàcies rurals, Sanitat i el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics han iniciat un projecte per revitalitzar aquests locals perquè es converteixin en centres d’atenció sociosanitària referents a les zones més despoblades. Es tracta d’una estratègia per contribuir a assentar la població en aquestes zones. S’impulsaran programes de prevenció i hàbits de vida saludable, l’optimització en l’accés a medicaments o mecanismes de detecció primerenca de situacions de soledat

