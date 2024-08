Tots els gironins del Govern Illa

El govern socialista de Salvador Illa ja ha nomenat els càrrecs del “sottogoverno”, entre els quals ja hi ha diversos gironins. Aquests són els més destacats.

Sílvia Paneque: “superconsellera” de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern

Sobradament coneguda a Girona, d’on ha estat regidora des de 2011 i fins ara, Sílvia Paneque s’ha convertit en un dels pesos pesats -si no el que més- del Govern Illa. Nascuda a Llagostera el 1972, és llicenciada en Ciències Químies i professionalment ha treballat com a química, a banda d’haver estat directora general de dues empreses relacionades amb el món del suro amb exportacions internacionals. A banda de la seva extensa trajectòria municipal, on ara fa un any va guanyar les eleccions però el pacte entre Guanyem, Junts i ERC la va deixar fora l’alcaldia, ha estat diputada al Parlament des de 2021, on ha liderat la Comissió d’Acció Climàtica. Durant la seva trajectòria a l’ajuntament de Girona, a més, va ser primera tinenta d’alcaldia i responsable de l’àrea d’Igualtat i Drets Socials gràcies a un pacte de Junts amb el PSC (2016-2017), que es va trencar pel procés. Paneque s’ha envoltat de diversos gironins a la conselleria, inclosa la seva parella, Alfons Jiménez, que fa uns dies va dimitir arran de la polèmica aixecada pel seu càrrec.

Sílvia Paneque. / Europa Press

Jordi Sargatal: secretari de Transició Ecològica

Nascut a Figueres el 1957, el naturalista i ornitòleg Jordi Sargatal serà l’encarregat de coordinar les polítiques en matèria de medi ambient, així com responsable de la lluita contra el canvi climàtic i de l’impuls de la transició energètica cpa a les renovables. Com a secretari de Transició Ecològica, serà el responsable de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Energia, Secretaria d’Agenda Rural, Institut Català de l’Energia, Agència Catalana de l’Aigua i Agència de Residus de Catalunya. Sargatal és conegut per la seva activa participació en la defensa dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, d’on va ser director entre 1984 i 1998. També ha estat al capdavant del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter (1979-1984), així com a la Fundació Territori i Paisatge (1998-2009). Fins a finals de 2023 va ser director general del Grup Mascort, dedicat al turisme sostenible i a la gestió del patrimoni natural i cultural.

Jordi Sargatal. / Aniol Resclosa

Manel Nadal: secretari de Mobilitat i Infraestructures

Sílvia Paneque ha optat per situar un veterà al capdavant de la mobilitat i les infraestructures: Manel Nadal, que ja va ser secretari de Mobilitat amb el tripartit i havia estat diputat al Parlament entre 1984 i 2003. En el seu primer període com a responsable de Mobilitat, Nadal va ser president d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat), Aeroports de Catalunya i Ports de la Generalitat. A més, va ser fundador del Comitè de Desenvolupament de Rutes Àeries de Barcelona i membre dels consells d’administració de Ferrocarrils de la Generalitat, Autoritat del Transport Metropolità i Transports Metropolitans de Barcelona. A partir d’ara, serà el responsable de les polítiques relacionades amb la mobilitat, la logística, transports terresters, ports, aeroports, carreteres i autopistes. Entre altres funcions, haurà de presidir la comissió de seguiment per al traspàs integral de Rodalies.

Manel Nadal. / Marc Martí Font

Víctor Puga: secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana

L’exalcalde de l’Escala, que va ser el número 2 de Paneque a la llista al Parlament, l’acompanyarà també a la conselleria. Ha estat nomenat secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, fet que el portarà a liderar i coordinar les polítiques en matèria d’ordenació territorial, urbanisme, arquitectura, paisatge, muntanya, litoral i implementació de l’Agenda dels pobles i ciutats Catalunya 2050. Puga és llicenciat en Dret i ha treballat com a adjunt a la gerència de l’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya i de l’Institut Català del Suro, així com a interventor accidental de l’Ajuntament de la Tallada i com a tècnic gerent de l’empresa pública Semega. També ha exercit d’advocat durant quinze anys. Actualment és gerent de Promoció Institucional i Contractació de Nous Productes de Renfe, ara en excedència. A nivell polític, va ser alcalde de l’Escala entre 2015 i 2022, així com diputat a la Diputació i vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Aquesta legislatura és diputat al Parlament.

Victor Puga. / Aniol Resclosa

Juli Fernández: secretari general d’Economia i Finances

L’alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, fa el salt a la Generalitat, i més concretament com a secretari general d’Economia i Finances. Diplomat en Ciències Empresarials i llicenciat en Dret i en Economia, professionalment s’ha dedicat a la consultoria i assessoria financera. Tot i això, també compta amb una llarga trajectòria institucional: va entrar com a regidor a l’Ajuntament de Palafrugell el 1992, i des de llavors n’ha estat alcalde en tres períodes diferents. També ha estat diputat al Parlament (2012-2015) i diputat al Congrés (2008-2011), on va ser portaveu adjunt d’Economia del Grup Socialista. Ara, ha anunciat que al setembre deixarà l’alcaldia de Palafrugell per dedicar-se íntegrament a la conselleria.

Juli Fernández. / DdG

Narcís Pérez de Puig: secretari general del Departament de Salut

Aquest gironí nascut el 1986 serà una de les peces clau a la conselleria de Salut, com a secretari general del departament. És llicenciat en Dret i fins ara ha estat exercint com a tècnic superior en Administració i responsable de l’àrea jurídica del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Des de 2021 fins a l’actualitat, a més, ha exercit com a docent a la Barcelona School of Manegement (BSM)-Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona i la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Així mateix, ha participat en diferents publicacions, cursos i ponències de l’àmbit de la salut sobre aspectes com el dret sanitari per a residents, les bones pràctiques de transparència en salut i la digitalització de les administracions públiques.

Montserrat Figuerola: presidenta de l’Institut Català de la Salut

Nascuda a Girona el 1956, Figuerola és metgessa especialista en Medicina Interna. Fins el 1988, va ser metgessa adjunta del servei de Medicina Interna a l’Hospital Josep Trueta. Entre els anys 2016 i 2023, va ser la gerent territorial de l’Institut Català de la Salut (ICS) de l’Àrea Metropolitana Sud: Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital de Viladecans i Atenció Primària de Metropolitana Sud. El juny de 2023 es va jubilar, però va continuar la seva tasca com a mentora del programa Lideratge en femení de l’ICS fins l’actualitat. Amb anterioritat, de 2007 a 2011, havia estat la directora adjunta a la Gerència de l’Institut Català de la Salut, ocupant la direcció dels Serveis Assistencials de la Corporació. Bona part de la seva trajectòria professional ha estat vinculada a l’ICS, ocupant diferents càrrecs directius, però abans també havia exercit funcions directives en l’Atenció Primària del Baix Empordà. Entre 1989 i 1994, s’havia dedicat professionalment a la cooperació internacional, a través de la Organització No Governamental ACSUR Las Segovias, essent-ne representant a Llatinoamèrica i directora a nivell estatal. Va ser presidenta de l’organització fins l’any 2006.

Montserrat Figuerola. / Marc Martí Font

Josep Maria Garcia: director general de Professorat i Personal de Centres Públics del departament d’Educació i Formació Professional

Nascut a Ripoll l’any 1967, Josep Maria Garcia Balda té una llarga trajectòria professional en l’àmbit de la docència, a banda d’haver estat inspector d’Educació als Serveis Territorials de Girona entre 2007 i 2024. En aquest sentit, és president de l’Associació d’Inspectores i Inspectors d’Educació de Catalunya. També està vinculat amb la docència i recerca universitària a través de la Universitat de Girona i la Universitat Oberta de Catalunya. A més, ha col·laborat en publicacions relacionades amb el sector educatiu i ha escrit llibres i articles divulgatius en aquest àmbit.

Quim Lladó: cap de protocol a Territori

Un altre dels gironins que Sílvia Paneque s’ha endut a la conselleria, en aquest cas en un càrrec tècnic. Lladó és tota una institució en el món de la comunicació i el protocol de les comarques gironines, ja que durant molts anys ha estat responsable de comunicació de la Delegació del Govern a Girona. A més, ha estat professor associat a la UdG fins aquest curs i també havia estat cap de gabinet del Rectorat de la UdG entre 2010 i 2014. Aquest fitxatge suposa un retorn de Lladó a la conselleria, on ja va treballar a les ordres de Joaquim Nadal com a cap de protocol del llavors departament de Política Territorial i Obres Públiques entre 2007 i 2010.

Quim Lladó. / Cedida

Cristina López: assessora en Acció Institucional

Un altre càrrec tècnic gironí a la conselleria de Territori. Cristina López, nascuda el 1984, porta anys exercint com a assessora del PSC gironí en diversos àmbits, tant a l’Ajuntament com a la Diputació, i ara es dedicarà a coordinar els projectes “transversals i estratègics” de la conselleria de Sílvia Paneque. Tot i que la majoria de la feina que ha fet és interna, també ha estat candidata al Senat per Girona. Entre altres càrrecs, ha exercit com a secretària en Cohesió Social i Igualtat dels socialistes a Girona, ha estat assessora del grup municipal i de la Diputació, ha tingut diversos càrrecs a les Joventuts Socialistes i ha estat consellera de federació.

Cristina López. / Marc Martí Font

Alfons Jiménez: cap de Gabinet a la conselleria de Territori (dimitit)

El nomenament gironí que ha aixecat més polèmica, i que ha acabat en dimissió. El secretari d’organització del PSC de Girona, Alfons Jiménez, va ser nomenat per Sílvia Paneque -amb qui ha treballat fent tàndem polític durant els últims anys- com a cap de gabinet, però la polseguera aixecada quan es va fer públic que era parella de la nova consellera el va portar a dimitir. Professionalment, Jiménez és doctor en Història i ha estat una de les peces clau del PSC gironí en els últims anys, tot fent d’assessor al partit.

Alfons Jiménez. / DdG

