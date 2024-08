Comença la veda biològica de sèpia a les badies de Roses i Pals

Les embarcacions d'arts menors i arts fixes de les confraries de pescadors de Roses, l'Estartit i l'Escala comencen diumenge la veda biològica de la sèpia. La mesura està inclosa al Pla de gestió per al marisqueig professional d'aquesta espècie a les badies de Roses i Pals i preveu una veda anual de l'1 de setembre al 31 d'octubre, a més d'una limitació de captures en la pesca recreativa. Durant aquest temps no es poden mantenir calats ni utilitzar cap art o ormeig dirigit a la captura de sèpia, ni comercialitzar-ne cap exemplar. Per tant, en cas de capturar-ne algun exemplar accidentalment, tant en el cas del marisqueig professional com de la pesca recreativa, els exemplars han de ser retornats al mar al moment i al lloc de captura.

D'altra banda, aquesta setmana també s'acaba la campanya de llamàntol i llagosta vermella d'enguany. El llamàntol només pot capturar-se de l’1 de juny al 31 d’agost i la llagosta vermella de l’1 de març fins a l’1 de setembre. A partir d’ara, comença la veda biològica d’aquests dos crustacis i també queda totalment prohibida la seva captura i comercialització.

Un dels pescadors d’arts menors de la Confraria de Roses, Pau Rosell, explica que la campanya ha sigut bona. "La valoració és positiva, però hem de destacar que aquesta temporada ens hem trobat amb un augment considerable d’estrelles fregall (Astrospartus mediterraneus) que se’ns enganxen a les xarxes i ens dificulten la feina", afegeix Rosell.