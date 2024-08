Les clàusules sòl han acaparat durant anys els jutjats gironins amb quatre sentències al dia

Des de l’any 2017 i fins a finals de 2023 els jutjats gironins han dictat fins a 8.663 sentències relatives a clàusules sòl. Aquest volum de procediments va tenir el seu punt àlgid l’any 2019, quan es van dictar 2.005 sentències només aquell any, i des de llavors les xifres han anat a la baixa, tot i que l’any 2023 va tancar amb 1.556 sentències, una xifra no gaire més baixa que la de l’any anterior (1.598).

En total, els òrgans judicials van rebre més de 12.700 assumptes, dels quals en van resoldre 9.841, la majoria en forma de sentència. En tot cas, fins a un 97% de les resolucions judicials dictades va ser favorable al consumidor. Les entitats van recórrer contra les resolucions en el 34% de les vegades, però tot i això, en un 72% dels casos els jutges van confirmar la sentència sense donar-los la raó.

El jutjat que més demandes ha absorbit va ser el jutjat de Primera Instància número 3 de Girona, declarat especialitzat en aquest assumpte el 2017, i que fins el 2020 va fer front a l’allau. De fet, del total de sentències dictades, el número tres en va resoldre 6.793, un 78%, unes tres al dia, i a més va esdevenir un dels més eficients de l’Estat en resolució de clàusules abusives, assumint un volum de feina del 334% en comparació amb els mòduls establerts. El jutge que n’estava al càrrec, David Torres, va tenir una dedicació el 2018% del 680%. El mateix Consell Permanent del CGPJ va felicitar-lo.

Set anys des de l’esclat

Des que va esclatar la problemàtica de les clàusules sòl, també conegudes com a abusives, els jutjats de tot l’Estat van haver de posar-se les piles i preparar-se per l’onada de demandes que va inundar-los. Així fou: a la província de Girona, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va fixar el jutjat 3 de Girona com a responsable i exclusiu a la ciutat de resoldre aquestes demandes. Va ser a instància del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que l’any 2016 va declarar aquesta clàusula abusiva i va instar els bancs a tornar els diners que havien cobrat de més per clàusules sòl des de la signatura del contracte. A Girona, el jutjat va mantenir l’especialització fins al 2020.

Tot i que les demandes hagin anat a la baixa, el conflicte continua present. De fet, fa pocs dies es va saber que el TJUE ha avalat la macrodemanda presentada el 2013 per part de l’Associació per la Defensa de Consumidors i Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (Adicae) contra 101 entitats bancàries per les clàusules terra en nom de 820 afectats. El tribunal europeu ha respost a les preguntes plantejades pel Tribunal Suprem, que dubtava de la legalitat d’una actuació col·lectiva d’aquest estil en procediments per avaluar la transparència de les clàusules sòl per determinar si són abusives.

En aquest sentit, l’Associació ja va demanar l’any passat a la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) que intervingués davant «l’actuació monopolística» de la banca al mercat hipotecari, denunciant que «imposa diferencials a les hipoteques a interessos variables i fixa preus abusius a les d’interès fix».