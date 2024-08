Olot s’engalana amb flors de paper per les Festes del Tura

A mesura que van passant els dies Olot i els seus ciutadans es van preparant per les Festes del Tura i les diferents activitats que s’organitzen a la ciutat. Des de fa gairebé un segle, un d’aquests esdeveniments és «La batalla de les flors» que consisteix en un concurs de carrosses engalanades, o bé amb paper o bé amb flors de paper. Enguany, tindrà lloc el pròxim 7 de setembre a les vuit del vespre.

La presidenta del Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot (CIT), Adela Moya, explica que aquest acte se celebra des de l’any 1927. Al principi l’encarregat de l’organització era el Centre Catòlic d’Olot, que anomenaven a aquesta festa Cos Iris. Més endevant, l’any 1997, l’Ajuntament d’Olot va demanar al CIT si volien fer-se càrrec de l’esdeveniment, i així ho van fer. A més, van recuperar el nom de «La Batalla de les Flors», que, segons Moya, era com s’havia dit en un principi.

Des que el CIT va agafar el relleu han volgut fomentar la participació de les entitats i associacions de la Garrotxa i també han volgut fer èmfasi en el motiu de les flors. Per això, Moya explica que els jurats del concurs valoren més aquelles carrosses engalanades amb flors, «hi ha colles que per fer-ho més fàcil arruguen els papers, però el jurat avalua més les flors».

Durant molt de temps li van donar importància al fet que tots els participants tinguessin una carrossa, però l’any passat els organitzadors van decidir buscar una altra fórmula per poder acollir més gent i que més persones s’animessin a participar en aquesta activitat. Per aquesta raó, des de l’organització, van apostar perquè les colles de carnaval, que no tenen carrossa, puguin participar igualment. Així, ells fan la desfilada vestits o engalanats amb complements de paper o amb flors de paper. Per tant, per segon any consecutiu, a la desfilada es barregen les colles que van a peu, com una comparsa, i les carrosses.

Per poder avaluar als participants primer han de fer una desfilada. La idea és fer dues voltes d’exhibició a la Plaça Clarà, perquè els participants ensenyin, tant al jurat com al públic, les seves creacions.

L’activitat, però, no acaba aquí, sinó que ho fa amb una batalla de confeti. Els alumnes del programa pont d’Integra, una associació per la inclusió de col·lectius en risc d’Olot, són els encarregats d’elaborar aquest confeti, ho fan en forma de bola i en lots de 10. Després de la desfilada, per tant, es produeix «una batalla campal de confeti» en la qual també participa el públic, ja que hi ha dos punts de venda on la gent pot comprar el confeti.

Novetats

Segons Moya, la novetat més d’estacada d’aquest any és el canvi de categories en l’entrega de premis. L’any passat, amb la incorporació d’aquest grup de comparsa que va a peu, van decidir fer dues categories: les colles d’exhibició (que són les carrosses elaborades) i les colles d’animació (les que van a peu).

Aquest any, però, han decidit ajuntar-ho tot i només fer una categoria. «Els jurats els classificaran en una sola categoria, puntuant de l’u al deu, i hi haurà fins a 9 premis», afirma Moya. Malgrat tot, la resta de participants també tindran una petita ajuda per cobrir la despesa del paper, és com «un incentiu perquè continuin endavant amb el concurs».

Una altra novetat és que aquest any s’incorpora una colla nova en el concurs, la Colla Tanlifa, que se suma a les altres 11: els S’tokats, Els Ginjols d’en Bas, Karnavalots de Sant Miquel, Penya Carnavalesca Marrinxos, Carnavalesca d’Olot i Castellfollit de la roca, Penya Blaugrana Almogavers Garrotxins, Penya Carnavalesca Els Titots, Marxosos de Santa Pua, Penya Carnavàlia de la Garrotxa, Amics del Carnaval Mar i Muntanya, i Associació Cultural i Sadanista Flor de Fajol.

Enguany «La Batalla de les Flors» tindrà lloc el dissabte 7 de setembre. A partir de les set de la tarda, en el carrer Closells, ja es començarà a veure ambient festiu i de colors perquè les carrosses participants a començaran a preparar-se. Després, a les vuit del vespre, a la Plaça Clarà començarà la desfilada i el concurs de les colles participants, juntament amb la batalla de Confeti.