El datàfon que ha provocat un conflicte judicial amb 100.000 en joc

Fer pagaments amb targeta s’ha convertit en una transacció tant o més natural que dipositar monedes o bitllets al tauler del venedor. Tant és així, que hi ha establiments que fins i tot demanen que es faci el pagament amb targeta. I tot i que ja són molts els que tenen incorporat al mòbil aquesta funció, la targeta de plàstic encara té molt d’ús entre els compradors. I per això, molts establiments tenen contractats Terminals de Punt de Venda (TPV), popularment coneguts com a datàfons, com a eina imprescindible per fer les transaccions. I aquest aparell ha sigut objecte de controvèrsia entre una mercantil i l’entitat bancària amb qui va contractar aquest servei. Tot plegat, per un frau amb imports pagats amb targeta amb datàfon per part de clientela que després va demanar la devolució de les quantitats al·legant frau, amb un import que supera els 100.000 euros. Més enllà del frau, el conflicte entre ambdues entitats rau en si el banc podia carregar aquestes quantitats directament al compte bancari de la mercantil.

Els fets es remunten al 2018, quan l’empresa, dedicada al lloguer turístic a la Cerdanya, va rebre al compte diversos càrrecs per valor de 131.000 euros. El banc els havia carregat sense el consentiment del client, i a instància del titular de la targeta, que va reclamar la devolució per frau.

Això va derivar en un conflicte entre ambdues mercantils, que va arribar el 2022 al jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 de Santa Coloma de Farners, que va resoldre a favor de l’empresa de lloguer turístic, indicant que el banc s’havia extralimitat del que estava estipulat al contracte, i havia carregat al compte de la mercantil les quantitats sense el seu consentiment.

Però l’entitat bancària va recórrer contra la sentència, i l’Audiència de Girona li ha donat la raó, rebutjant l’argument del jutjat de Santa Coloma i atorgant la responsabilitat del frau a la mercantil.

Evitar el frau

Concretament, sosté que no és responsabilitat del banc ser el «garant» de les operacions que es fan amb l’aparell: «no és possible pretendre que el banc respongui de la solvència de les persones amb qui contracta el comerciant, o de l’efectivitat de les operacions realitzades», indica la secció primera de l’Audiència, que ha condemnat la mercantil a pagar els més de cent mil euros al banc. També li ha imposat les costes del procediment, tot i que la sentència és apel·lable al Tribunal Suprem.

En últim lloc, la resolució indica que la mercantil no va justificar davant el banc els càrrecs que segons ella eren indeguts per retrocés de les targetes, i tampoc va posar a disposició la documentació que se li va requerir. «L’únic que pot prendre precaucions per evitar la utilització fraudulenta de targetes és el comerciant i aquestes precaucions no han sigut acreditades per la demandada, ni abans ni durant el procediment judicial», resol la sentència.