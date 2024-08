Els robatoris violents al carrer assoleixen el nivell més alt a Girona

Els robatoris amb violència i intimidació als carrers dels municipis gironins van viure el seu màxim el 2023. La policia va tractar 636 casos, gairebé un 8% que tot l’any anterior (589). Les dades públiques del Ministeri de l’Interior inclouen les de tots els cossos policials en el cas d’aquest tipus de robatoris violents a la via pública des del 2020 i, per tant, Girona va assolir el màxim nivell d’aquests delictes dels seus últims quatre anys.

Dels que es produeixen a la via pública, n’hi ha de diversa tipologia. Un cas podria ser el que una persona n’atraca una altra per robar-li les pertinences -el rei dels botins és el mòbil-. Aquí pot haver-hi només intimidació, ja que el lladre pot intimidar una persona verbalment, pot també exhibir una arma blanca o de foc, entre altres, per aconseguir el que vol de la víctima. A vegades, el delinqüent utilitza la violència i això suposa que la víctima pugui acabar ferida. Hi ha casos que fins i tot, ha hagut d’acudir a l’hospital per la gravetat de les lesions.

L’activitat policial del 2023 es va traduir en la detenció de 156 persones per aquest tipus de robatoris al carrer. Això representa un 14,71% més d’arrestos que el 2022, que va tancar amb 136.

De tots els casos en els quals va intervenir la policia, se’n van resoldre el 33% (213). Tot i això, cal destacar que la resolució va escalar respecte a l’any anterior, concretament, en un 15%. Es va passar de 185 a 213 casos solucionats.

Un altre indicador que tristament també va pujar és el del nombre de víctimes d’aquests robatoris violents a la via pública. Ho va fer en un 5,92% i els cossos policials van atendre fins a 538 persones que havien patit aquest tipus de fet delictiu per contra de les 507 de l’any anterior.

Barcelona al capdavant

Aquest tipus de robatoris violents afecta sobretot moltes grans ciutats i les seves capitals. Les dades oficials mostren que per províncies, la de Barcelona és la que va acumular més casuística amb 17.358 robatoris violents a la via pública. El segon lloc és per la Comunitat de Madrid amb 8.252 casos. Pel que fa a les províncies Catalanes, la de Girona ocupa la tercera posició després de Barcelona i Tarragona. En aquesta última, la policia va tractar 730 robatoris violents d’aquestes característiques.

Mentre que les àrees d’Espanya on els delinqüents cometen -o es denuncien- menys casos són les províncies Terol (6 casos) i Conca i Zamora, amb 10 en cadascuna d’aquestes zones.

El Ministeri de l’Interior aporta també dades d’altres modalitats de robatoris violents, com per exemple els que tenen a veure en assalts en establiments. Aquests anomenats popularment com a atracaments i tenen lloc sovint en botigues on el lladre amenaça el treballador per aconseguir diners per exemple. Les amenaces poden ser també amb armes. També n’hi ha, però actualment no són tan habituals com fa uns anys en entitats bancàries.

Pel que fa a l’evolució dels darrers quatre anys, s’ha de dir que han anat a la baixa. Van viure un fort repunt l’any 2022 amb 156 casos, però l’any passat per exemple va tancar amb 132. Això representa una caiguda del 15,36%. En canvi, la xifra s’havia mantingut per sota dels 100 el 2020 amb 84 casos i l’any següent, en van ser 110.

Una altra modalitat són els robatoris violents en domicilis, fa uns dies Diari de Girona, ja va informar que havien viscut el seu màxim històric, amb 77 fets l’any passat.

Remuntada

Una anàlisi global de tots els robatoris amb violència i intimidació, on s’inclouen totes les modalitats, mostra com van patir una petita crescuda l’any passat, que va ser del 4,51%. Es va passar de 1.012 casos denunciats el 2022, als 1.054. La xifra, però no havia pujat del miler en els últims quatre anys, el 2020, la policia n’havia tractat 754.

