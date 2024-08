Olot aprova la modificació de crèdit del pressupost per 697.406 euros

El Ple de l’Ajuntament d’Olot, que es va celebrar el passat dijous 29 d’agost, va aprovar una modificació de crèdit del pressupost per un import de 697.406,40 euros per donar suport a entitats veïnals, culturals i esportives de la ciutat, contemplen ajudes de fins a 160.000 euros. A més, també inclou la col·laboració del consistori en una iniciativa de foment de l’ús del català dins del compromís amb el Pla de defensa de la llengua catalana, i altres mesures dins l’àmbit d’actuació del Projecte de Regeneració del Nucli Antic, com el Pla d’Usos. Aquest punt es va aprovar amb el vot a favor de l’equip de govern (Junts i ERC) amb el suport d’Activem, l’abstenció de la CUP i el vot en contra del PSC i VOX.

Un altre dels temes que es van tractar en el ple d’agost, i que es va acordar per unanimitat, és la concessió de la medalla de la ciutat als centres educatius que van impulsar i ofereixen estudis de Formació Professional. El passat dijous 4 de juliol ja es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) el decret per fer possible aquest reconeixement i iniciar la recollida de suports. El dijous, el Ple de l’Ajuntament va aprovar, oficialment, amb el vot favorable de tots els grups del plenari, la concessió de la 21a Medalla de la Ciutat a l’INS La Garrotxa, l’INS Bosc de la Coma, INS Montsacopa, l’Escola Pia d’Olot, l’Escola Superior d’Art i Disseny d’Olot, el Pla de Transició al Treball, l’Aula Format d’Olot, la Fundació KREAS, l’Escola de Noves Oportunitats NOIMA i Integra. Des del consistori informen que l’acte d’entrega tindrà lloc el divendres 29 de novembre i, fins aquell moment, continuaran recollint suports.

Durant el ple també es va aprovar, per unanimitat, els dies de festes locals per l’any que ve, que seran el 8 i 9 de setembre; i el Reglament de teletreball per al personal municipal. D’altra banda, el Plenari també va aprovar, amb el vot a favor de l’equip de govern de Junts i ERC, amb el suport del PSC i VOX, l’abstenció d’Activem i el vot en contra de la CUP, el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques de la licitació per al servei de neteja dels edificis i equipaments municipals i va convocar la licitació. També va convalidar l’acord de la Junta de Govern Local per a la pròrroga del servei fins a l’entrada en vigor del nou contracte amb l’abstenció del PSC i CUP i el vot favorable de la resta de grups municipals.