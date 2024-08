Olot recupera la festa i l’oci nocturn dels anys 90 en una exposició

Amb motiu de les Festes del Tura la Sala Oberta de l’Hospici acull l’exposició «Derbis, tecno i rock & roll» dedicada a la festa nocturna olotina de la Generació X, és a dir, des de finals dels anys vuitanta fins a principis dels 2000. Ahir es va fer la inauguració amb una festa amb música i servei de bar.

L’exposició, comissariada per Jordi Sellas i Ferrés es planteja com un viatge immersiu pels locals, la música i els ambients d’aquella època a través de fotografies, vídeos, pòsters, plànols i documents sonors. En total hi seran representats, gairebé, cinquanta locals d’oci nocturn. Des de l’Ajuntament expliquen que és un projecte «de memòria viva», ja que moltes persones «s’hi reconeixeran i reviuran moments, vivències i recordaran espais i objectes».

Xavier Erra és qui ha fet el disseny expositiu, que està formulat establint un diàleg entre aquella època i l’actual, seguint les tendències de disseny dels anys 90. En un primer espai s’hi troben quatre pantalles en les quals es projectaran fotografies, cartells de bars i discoteques d’aquella època, i imatges dels grups musicals emblemàtics de les nits dels 90. La segona part estarà presidida per un Derbi Variant Star i objectes provinents de diferents locals d’oci dels 90. A més, a través d’una tauleta els visitants podran escollir entre més d’una vintena de llistes de reproducció que contenen els temes més representatius de cadascun dels bars musicals.