Compta enrere per a la compra d’un viatge de l’Imserso

Ja falta poc perquè es doni el tret de sortida a la nova temporada de viatges organitzats per l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), entitat gestora de la Seguretat Social d’Espanya. En un comunicat emès a la seva pàgina web, van informar que el passat dimecres es van començar a enviar les acreditacions necessàries per reservar el seu viatge a aquells pensionistes que es van inscriure al programa, entre els dies 1 i 22 de juliol.

La comercialització de les destinacions es podrà realitzar entre els dies 25 i 26 de setembre a Catalunya, així com a les illes Balears. L’empresa gestora del programa enguany torna a ser Ávoris, que oferirà més de 880.000 places, dividides en els tres lots de destinacions.

Més concretament, l’empresa oferirà 443.887 places per als viatges a la costa Peninsular, que engloben estades d’entre 8 i 10 dies a localitats com Andalusia, València i Catalunya; 230.039 places en el cas d’estades d’entre 8 i 10 dies a les destinacions a la costa Insular, on s’emmarquen els viatges a les illes Canàries i Balears; i, finalment, 212.343 places vinculades al turisme d’escapada, amb estades d’entre 4 i 6 dies en circuits culturals o Ceuta i Melilla, entre altres.

La gerent de l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (Acave), Catiana Tur, indica que el que ha evolucionat més en els 40 anys d’existència d’aquest programa és el «tipus de client»: «Ara és algú que no només viatja amb l’Imserso, sinó que també es mou la resta d’any». A més, afegeix que alguns fins i tot aprofiten l’allotjament i el transport que els ofereix l’Imserso per fer activitats pel seu compte.

Amb relació a les destinacions demandades, Tur explica que les de caràcter cultural cada vegada tenen més pes. La directora de l’oficina de BTravel a Girona, Maria Garcia, i una de les treballadores de Viajes Tejedor a la mateixa localitat, Anna Perelló, concorden a dir que els circuits culturals són una de les destinacions més demanades, juntament amb els viatges a les illes. D’altra banda, pel que fa a les places disponibles, Garcia indica que «l’Imserso en treu moltes, però cada vegada hi ha més demanda», en part pels preus assequibles del programa. Amb tot, Tur expressa que les places «cobreixen totes les demandes».

En els tempos correctes

La campanya de viatges de l’Imserso de l’any passat va estar marcada per diferents problemàtiques. Per començar, el primer dia que es van obrir les vendes hi va haver un col·lapse al web de Turisme Social, deixant-les bloquejades momentàniament. D’altra banda, les empreses que es van presentar als diversos lots del concurs de l’Imserso i van perdre l’adjudicació enfront del grup Ávoris van decidir presentar al·legacions, fet que va endarrerir les dates per acreditar-se i reservar els viatges fins després de l’octubre.

Aquest fet va posar nervioses algunes associacions, com Acave, les quals van demanar una major «planificació» en cas de presentació d’al·legacions en el concurs dels lots. Amb tot, Tur explica que enguany no s’ha produït cap problema a l’hora d’inscriure’s en el programa, i que la comercialització dels viatges «normalment és al setembre, en aquestes dates».

