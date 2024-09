«Troba’m» omple de màgia i il·lusió els carrers de Banyoles

La catorzena edició del festival de màgia de Banyoles, «Troba’m», posa punt final al seu programa després de tres dies omplint els carrers i diferents espais de la ciutat amb els millors trucs d’il·lusionisme i de màgia.

L’esdeveniment, organitzat per l’associació Milagro en conveni amb l’àrea de Festes de l’Ajuntament de Banyoles, enguany ha comptat amb una desena d’activitats i més espais a la ciutat, com el Teatre Municipal, la plaça Major o a la Pia Almoina, entre d’altres.

L’espectacle Ná que ver de Mario López va obrir el programa el divendres 30 d’agost, seguit per Màgia golfa, una activitat gratuïta a càrrec dels Amics del Troba’m.

A continuació, dissabte 31, es va dur a terme l’espectacle de màgia «La Caja», a més de tres activitats gratuïtes, les dues primeres de la mà dels mags Gneis i Gonza Martini, i, la tercera, de Juan Capilla amb «Humor i impossibles». El programa de dissabte va finalitzar amb la Gran gala Troba’m, un punt de trobada internacional d’alguns dels il·lusionistes més originals i sorprenents, i que va comptar amb la presència Lea Kyle o Florian Zimmer (França) o Morten Christensen (Dinamarca), entre d’altres.

Per tancar aquesta nova edició, aquest diumenge el Teatre Municipal acollirà l’espectacle «La igualdad no tiene truco», una proposta per a tots els públics té per objectiu transmetre un missatge a la societat actual: promoure la igualtat de gènere a través de i de les vivències de les dones il·lusionistes.