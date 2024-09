La falta de recursos i la manca d’habitatge, reptes que enfronten els micropobles

Segons l’Atles del Món Rural 2022, redactar pel departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida, a Catalunya existeixen 484 micropobles (municipis amb menys de 1.000 habitants), que constitueixen el 51% del total de poblacions del territori. Al seu torn, aquests també ocupen un 51% de l’extensió del territori, amb 16.298 Km², en comparació als 15.813 Km² ocupats per la resta de municipis.

Tot i la seva notable presència, es tracten de poblacions majoritàriament aïllades de les àrees metropolitanes, el que dificulta el seu accés a serveis, i que a més s’enfronten a altres problemàtiques com falta de recursos i personal per a poder dur a terme projectes de gran escala. Per tal de millorar el benestar d’aquestes poblacions, la Generalitat de Catalunya va engegar el 2023 un programa pilot anomenat Microcomunitats.

Es tracta d’una iniciativa que té dos objectius principals: d’una banda, enfortir les relacions comunitàries entre el veïnat o nuclis aïllats de poblacions amb menys de 500 habitants mitjançant activitats cíviques, i, d’altra banda, dotar de les eines necessàries i intervenir en els projectes que s’arribin a desenvolupar..

La Generalitat va escollir 40 micropobles d’arreu de Catalunya per a formar part d’aquesta proposta. Concretament a Girona, els municipis escollits van ser Beuda, Cabanelles, Esponellà, Mieres, Ridaura, Sant Aniol de Finestres, Sant Ferriol, Sant Martí de Llémena, Vilademuls i Viladasens.

Després de dur a terme les primeres reunions amb el tècnic del projecte encarregat de les comarques gironines, alguns d’aquests micropobles expliquen quines són les principals preocupacions que li han fet arribar, i de quina manera es materialitzaran en projectes que veuran la llum, alguns, aquest mateix any.

Demandes en tots els àmbits

Les propostes que tindran lloc més aviat, concretament aquesta tardor, són les que es duran a terme a Esponellà. El seu alcalde, David Juan Garganta, explica que des de 2019 duen a terme reunions participatives on «expliquem les novetats i prenem nota de les demandes dels veïns». A través d’una d’aquestes, van recollir aquells temes que es podien treballar amb els recursos que oferien des de Microcomunitats. «Tenim moltes ganes de fer coses, però als pobles de la nostra mida ens costa tirar endavant projectes», expressa Garganta.

Així, el batlle explica que aquest any intentaran crear un consell de participació per a infants, «on la mainada tingui un espai on parlar». D’altra banda, la segona proposta que es durà a terme és una acció participativa per a vehicular una associació de propietaris forestals. «Volem intentar fer trobades dels propietaris per a decidir quina gestió fer dels boscos. A través de Microcomunitats farem xerrades i els hi donarem informació», concreta Garganta.

L’alcaldessa de Mieres, Núria Martínez, explica que també aprofitaran els recursos del programa per crear una associació d’aquest tipus. Amb tot, la batlle explica que, en el seu cas, «a escala de participació i cohesió de la comunitat del poble, ja estem coberts», gràcies al fet que compten amb diferents associacions i eines, com un dinamitzador.

Succeeix un cas similar amb Sant Martí de Llémena. La seva alcaldessa, Dolores Navarro, explica que, tot i que disposen d’un pressupost petit, a través de subvencions i l’ajuda voluntària d’alguns habitants del municipi van desenvolupant diferents projectes. D’altra banda, una matèria que explica els preocupa i que gestionaran a través de Microcomunitats és la solitud en la gent gran: «Es tracta de gent que no té família, i que depèn de les seves amistats al poble».

Navarro conta que, en primera instància, des del programa es van posar en contacte amb una entitat dedicada a evitar l’aïllament durant la vellesa, però el problema era que la gent gran del poble s’havia de desplaçar fins als espais que dinamitzen. «Són persones que no es poden moure soles», expressa la batlle. És per això que, com a segona solució a, estan treballant en la creació d’una xarxa municipal de voluntariat.

El quart poble que també comptarà amb recursos de Microcomunitats és Riudaura, que ja saben quin projecte duran a terme: «Retolarem les cases amb els seus noms antics, ja que alguns habitants ja no se’n recorden, sobretot els joves», explica l’alcaldessa del municipi, Anna Vegas. A més, la batlle expressa que el programa pilot també els ha servit per a «fer arribar la informació a tothom i donar espais de conversa», i afegeix que així és com «van sorgint les preocupacions i idees».

Un dels concerts d'Itinera Parlem, festival creat per Micropobles, a La Tallada d'Empordà. / Micropobles

Diferències legislatives

Tot i els diferents projectes i preocupacions que sorgeixen entre els quatre pobles mencionats, tots ells tenen en comú que estan inscrits a l’associació Micropobles de Catalunya (MdC) que, junt amb la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, són els qui gestionen el programa Microcomunitats.

MdC és una organització sense ànim de lucre, formada per ajuntaments de municipis de menys de 1.000 habitants i per les diputacions de Girona i Lleida. El responsable de l’associació a les comarques gironines, Xavi Camps, explica que un dels principals reptes dels micropobles és la manca d’habitatge. Justament, aquest últim àmbit té un tret diferencial a les comarques gironines: «Les cases s’ocupen per a ser segona residència fer turisme rural, i l’especulació és molt agressiva» .

MdC té per objectiu posar en relleu aquestes dificultats i encetar programes pilot i diferents iniciatives, com el festival Itinera Parlem, per assolir «el repoblament i l’equitat territorial». Una de les branques que treballen més a fons, explica Camps, és constituir un marc específic legal pels micropobles, ja que tenen unes realitats diferents a les de les àrees metropolitanes.

Per a fer-ho, l’any 2018, van proposar a la Generalitat la creació de l’Estatut del Micropoble. Quatre anys després, el govern català va posar en marxa un grup de treball per a elaborar l’Estatut del Municipi Rural, amb objectius semblants als del primer document presentat el 2018.

Barris amb futur El projecte Microcomunitats està englobat dins la proposta Barris de futur, també de la Generalitat de Catalunya, que té per objectiu intervenir amb polítiques socials i urbanes en zones del territori considerades d’especial complexitat, es desplegarà en 20 barris d’arreu de Catalunya durant el 2024. Entre aquests, hi ha el barri de Pont Major, a Girona; el barri vell d’Olot; Culubret i Sant Joan, a Figueres; i la Farga a Banyoles. L’objectiu del projecte és revertir la «pobresa severa» i actuar en barris on gran part de la població es troba en situació irregular o sense recursos i que també presenten risc de degradació urbanística, manca d’espais verds de qualitat i una elevada contaminació. Els barris s’han escollit d’acord amb criteris quantitatius -com ara població migrant amb renda baixa-mitjana- i criteris qualitatius basats en la capacitat de resposta del territori tant des de l’àmbit institucional com des de l’acció comunitària. El projecte vol intervenir en àmbits com l’educació i l’accés a la cultura. Les accions que es duran a terme partiran d’uns eixos comuns: la millora dels espais de sociabilitat i de les condicions de vida dels ciutadans, i el foment de la igualtat d’oportunitats, sobretot pel que fa a la infància i l’adolescència.

