Més del 50% de fumadors que han intentat deixar l’addicció no han pogut

Tot i que els fumadors coneixen els riscos del tabaquisme, ja que aquesta malaltia redueix una mitjana de 22 anys l’esperança de vida i és la causa de gairebé el 40% de les morts prematures entre els homes de 35- 70 anys i del 15% en les dones d’entre aquestes mateixes edats, només el 41,9% dels fumadors s’han plantejat deixar de fumar i realment ho han intentat. Del 77% dels fumadors que han intentat deixar aquesta addicció, el 55% no han estat capaços d’aconseguir-ho malgrat fer múltiples intents.

Aquestes dades es desprenen de diversos estudis a nivell estatal que ha recollit el grup de Tabaquisme de la Societat Espanyola de Metges d’Atenció Primària (Semergen). «La gran majoria de fumadors necessitaran dos o tres intents per aconseguir la cessació definitiva i una gran part de l’èxit en l’abandonament dependrà no només del nivell de motivació existent, sinó també del tipus d’intervenció professional ofertada», apunta el Dr. Raúl de Simón Gutiérrez, metge de família i coordinador nacional del grup de Tabaquisme.

Actualment, hi ha diferents tractaments eficaços que donen suport al procés de cessació del tabaquisme, entre els quals s’inclouen teràpies conductuals. Per això, per augmentar aquestes taxes d’èxit de deixar de fumar, els metges recorden que «cal acudir a un professional sanitari en tot aquest procés».

«Alguns estudis prospectius mostren que només el 5% de fumadors que realitza un intent per deixar de fumar no acompanyat de cap mena de suport professional aconsegueix mantenir-se en abstinència després d’un any del cessament», assegura el Dr. Raúl de Simón. Afegeix que «si aquests intents s’acompanyen d’assessorament d’un professional sanitari, les possibilitats d’èxit es multipliquen».

Per altra banda, apunten que és important que el tractament per deixar de fumar sigui tan personalitzat com sigui possible, ja que algunes persones fumen per evitar els efectes negatius de l’abstinència, mentre que d’altres ho fan simplement pels aspectes gratificants de fumar. «Hi ha programes d’abandonament protocol·litzats a tots els centres sanitaris, que són oferts de manera individual a cada fumador que vol fer un intent per deixar de ser-ho. Sumat a això, alguns centres sanitaris poden, addicionalment, oferir teràpies grupals amb continguts educacionals i informatius», apunta el Dr. de Simón.

A part del suport mèdic, també hi ha tractaments farmacològics actius per ajudar a deixar el tabac. Un total de 7.932 gironins van iniciar l’any passat el tractament amb medicament per deixar l’addicció. El febrer de 2023, la cartera de prestacions farmacèutiques del Sistema Nacional de Salut va incorporar una nova modalitat de tractament farmacològic del tabaquisme, la citisina, comercialitzat com a Todacitan, i que ajuda a deixar el tabac en 25 dies. A partir de llavors, es va implementar la prescripció electrònica d’aquests medicaments per part de Salut i les entitats proveïdores de serveis sanitaris.

Dades estancades

D’acord amb els darrers resultats de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), l’any 2023 continuava fumant el 22,6% de la població de 15 anys i més (25,5% dels homes i 19,8% de les dones) i el 7,5% de les persones declarava estar exposada al fum ambiental del tabac a la llar (6,5% dels homes no fumadors i 8,4% de les dones).

El consum de tabac és superior entre les persones menors de 65 anys i entre aquelles amb estudis secundaris. La prevalença del tabaquisme va mantenir una tendència continuada a disminuir en el període 1994-2017, i s’ha mantingut força estable -amb fluctuacions anuals no significatives- a partir de 2018.

Per altra banda, el consum de cigarretes electròniques es manté a nivells relativament baixos entre la població general, però moltes persones han experimentat amb l’ús d’aquests productes i la seva utilització a l’adolescència és un motiu de preocupació. Un 1,4% de la població de 15 anys o més declarava estar utilitzant cigarretes electròniques l’any 2023 (1,2% dels homes i 1,5% de les dones), però un 11,8% les havia utilitzat regularment o les havia provat anteriorment (13,5% dels homes i 10,% de les dones).

