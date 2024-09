Banyoles gestiona 35 pisos per a famílies vulnerables, catorze dels quals són propietat del consistori

L'Ajuntament de Banyoles gestiona 35 pisos per a famílies vulnerables, catorze dels quals són propietat de l'Ajuntament. D'aquests catorze, onze ja estan habitats per persones amb dificultats socials, mentre que els altres tres estan pendents de l'inici de les obres per adequar-los. Es dona la circumstància que un dels pisos que s'ha de reformar està ocupat, però l'Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per fer fora els inquilins que hi viuen de manera irregular. A més, el consistori espera adquirir un altre pis abans d’acabar l'any. De la resta d’habitatges que gestiona el consistori banyolí, tretze són propietat de l'Agència Catalana de l'Habitatge, mentre que els altres vuit provenen de la borsa de mediació i de mans privades.

Amb tot, des de l’Ajuntament de Banyoles deixen clara la seva voluntat de seguir ampliant el parc dedicat a famílies vulnerables. En aquest sentit, l’alcalde de la capital del Pla de l’Estany, Miquel Noguer, destaca que la política d’habitatge que preveia el pla de govern municipal “s’està complint” i aposta per seguir en la línia d’adquirir i gestionar més pisos.