El dèficit de metges obliga la Cerdanya a contractar-ne en origen

La mancança de metges que pateixen els hospitals del país i de manera més accentuada en els entorns rurals com el Pirineu ha empès la Fundació Hospital de Puigcerdà, que gestiona l’atenció primària a la comarca, a ampliar horitzons i contractar professionals en origen. Alguns dels nous metges ja han arribat a la Cerdanya volant des dels seus països per primera vegada al país i la comarca amb el contracte sota el braç.

La facilitat que ofereix avui dia la tecnologia i les plataformes especialitzades en mercat laboral ha empès la direcció de la Fundació Hospital de Puigcerdà a buscar els especialistes que necessita allà on siguin.

En aquest escenari, s’hi ha sumat el fet que el gerent de la Fundació Hospital de Puigcerdà, Lluís Carreras, treballa des de fa anys també en projectes internacionals a països de l’Àfrica. Tant és així que la Fundació ha contractat una doctora cubana que estava treballant a Angola, un altre metge cubà que estava treballant a l’Empordà i un tercer metge de Veneçuela que treballava al seu país. Carreras ha explicat que «fins que les facultats de medicina no produeixin més metges i mentre la població continuï creixent, haurem d’utilitzar aquest recurs; haurem d’anar a fitxar professionals en origen». El procés per fer aquests contractes inclou la participació d’un bufet d’advocats de Girona especialitzat en l’àmbit laboral internacional. El bufet d’advocats intervé una vegada els treballadors aspirants han detectat l’oferta de treball difosa per la Fundació a través de les pàgines web especialitzades. A partir del primer contacte i la verificació que l’aspirant té el títol homologat per l’estat espanyol, les reunions telemàtiques permeten establir l’acord definitiu, signar el contracte i programar el viatge d’arribada a la Cerdanya.

Una de les primeres professionals que s’ha unit a l’equip de la Fundació és la doctora cubana Gisela Dehesa Gallo. S’ha incorporat a la plantilla i treballa a la residència sociosanitària. El metge cubà que treballa a l’Empordà arribarà a la Cerdanya aquest mes i el de Veneçuela properament. A principi d’any la Fundació va activar una campanya de recerca de nous professionals sota l’eslògan «Ets metge o metgessa o infermer infermera? T’agrada la Cerdanya? Vols contribuir amb la salut al món rural? Et necessitem! Suma’t al nostre equip».

Problemàtica extensa

El dèficit de metges és una problemàtica que fa temps que dura i que diversos sindicats han posat sobre la taula. De fet, preveuen que davant l’allau de jubilacions aquesta mancança s’acabi estenent arreu del territori.

De moment, els àmbits rurals i allunyats de les àrees metropolitanes són les zones més afectades, sobretot perquè són menys atractives perquè nous professionals hi vulguin treballar. Prova d’això és que les darreres convocatòries MIR han deixat places vacants d’atenció primària, sobretot al Baix Empordà. Per altra banda, aquest estiu s’ha evidenciat una vegada més que hi ha dificultats per reforçar les zones on la població augmenta considerablement, sobretot zones costaneres.

El personal mèdic fa temps que alerta de la gravetat per la manca de professionals que repercutirà en el sistema de salut en un futur immediat. Un informe alerta que la franja d’edat en què hi ha més metges a Catalunya és la de 55 a 69 anys, ja que representa el 31% del total i a Girona almenys n’hi ha 1.400.