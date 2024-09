Detingut un camioner a Cornellà del Terri que feia servir la targeta del tacògraf del seu cap per circular més hores

Els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner de 53 anys a Cornellà del Terri, al Pla de l’Estany, per circular amb la targeta del tacògraf del seu cap. D'aquesta manera, l'home simulava que estava descansant, malgrat que seguia circulant. Els fets es van produir aquest dilluns a dos quarts de sis de la tarda al punt quilomètric 42 de la carretera C-66, a l'alçada de Cornella del Terri. Els agents, que estaven fent un control de transports, van aturar la tractora en la que circulava el sospitós, juntament amb una altra persona. Al fer les comprovacions, els mossos van veure que la targeta del tacògraf no corresponia a cap de les dues persones que anaven a dins, i per tant, l'home simulava un descans que no estava duent a terme.

Els policies van descobrir que la targeta que estaven fent servir era la del seu cap, a qui també van denunciar. El conductor del vehicle va quedar detingut per un delicte de falsedat documental. L’home, que no tenia antecedents, ha passat a disposició del jutge de guàrdia de Girona aquest dimarts al matí.