Diversos ajuntaments gironins reben prop de 5 milions per millorar l’eficiència energètica

La Diputació de Girona acaba d’aprovar la dotació més alta en una convocatòria del programa «Del pla a l’acció» des que va ser creat. En els propers dos anys (2024 i 2025), destinarà 4.937.285,73 euros als ajuntaments de la demarcació en actuacions per millorar l’eficiència energètica, reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i implantar les energies renovables a tot el territori.

Un total de 151 ajuntaments gironins es beneficiaran d’aquests ajuts, repartits en quatre línies. La primera línia està adreçada a actuacions per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior, substituint lluminàries convencionals per tecnologia LED. S’hi han destinat 1.195.358,73 euros, per donar resposta a 79 sol·licituds.

Pel que fa a la segona línia, se centra en accions per millorar l’eficiència energètica d’edificis públics, instal·lacions o equipaments i per fomentar la mobilitat elèctrica. S’han aprovat 98 peticions per un total de 2.112.760,02 euros.

La tercera línia està centrada en l’impuls de les comunitats energètiques, a través de la redacció de projectes executius d’instal·lacions, activant-ne el servei de posada en marxa o gestionant-ne una que ja existeixi, i la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en règim d’autoconsum compartit amb la ciutadania. En aquest cas, s’invertirà 1.571.925,25 euros per ajudar a finançar 65 sol·licituds.

Finalment, la quarta línia, adreçada únicament a municipis de menys de vint mil habitants, està dirigida a actuacions d’assistència tècnica per impulsar projectes de rehabilitació energètica al sector residencial. S’aporten 57.241,73 euros en 17 accions.

De les 259 accions finançades, se’n desenvoluparan 77 a l’Alt Empordà en un total de 48 municipis. També sobresurten el Gironès, amb 46; la Garrotxa, amb 42, i el Ripollès, amb 32.