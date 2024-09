Les morts per sobredosi a Girona es redueixen gairebé a la meitat des de la pandèmia

El nombre de persones que van morir el 2022 per sobredosi a la Regió Sanitària de Girona va ser de 17, xifra que confirma la tendència a la baixa des de la pandèmia. El 2021 n’hi va haver 22, però la diferència encara és més gran si es compara amb la del 2019, abans de la covid-19. Concretament, van morir trenta persones a les comarques gironines. Aquesta dada s’extreu de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de la província de Girona, a través de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Pel que fa a les darreres dades, el 95% dels casos mostren un patró de policonsum amb la presència de múltiples substàncies. El policonsum i la interacció entre les diferents substàncies pot incrementar el risc de reacció adversa i les conseqüències fatals. Respecte al global de Catalunya, les substàncies psicoactives més freqüentes trobades en les morts són la cocaïna (67%), els hipnosedants (55%), l’alcohol (51%) i els opioides (45%). Aquestes dades mostren un lleuger canvi de patró respecte als anys anteriors, especialment una disminució en la presència d’opioides, ja que l’any 2021, la presència d’opioides en morts per sobredosi representava el 63,6%.

Per sexe, els homes representen el 80% de les morts, amb una mitjana d’edat 45,7 anys, i les dones el 20%, amb una mitjana d’edat de 46,9 anys. L’anàlisi de les morts segons el sexe mostra diferències en les substàncies trobades: entre els homes s’observa una major prevalença de cocaïna i entre les dones una major presència d’hipnosedants. Al llarg dels anys, s’observa un lleuger envelliment d’aquestes persones, ja que l’any 2022, gairebé el 40% de les persones mortes per sobredosi tenien més de 50 anys.

La gran majoria de les morts, concretament el 66% amb dades de l’any 2022, es van produir en un domicili. Això recolza la necessitat de continuar educant en la prevenció i l’atenció de les sobredosis dirigida a les persones que conviuen amb una persona que consumeix drogues. Per aquesta raó, des del Departament de Salut remarquen que «és vital traslladar als convivents una bona informació per saber què cal fer davant una sobredosi i així evitar la mort».

Patologies prèvies

A més, un nombre destacat de morts presentava patologies prèvies de base, com patologies cardiovasculars (hipertensió, ateromatosi coronària) i altres patologies. El consum de substàncies psicoactives pot agreujar les patologies i pot contribuir a desencadenar conseqüències fatals. S’observa que les substàncies estimulants com la cocaïna són les que tenen major presència entre les morts causades per patologia agreujada pel consum de substàncies.

Catalunya és pionera en polítiques de reducció de danys i de prevenció de les sobredosis en persones que s’injecten drogues. Des de l’any 2009, la Subdirecció General d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques de l’Agència de Salut Pública de Catalunya coordina el Programa de Prevenció de la Sobredosi, implementat als diferents serveis de la xarxa d’atenció a les addiccions: Centres d’Atenció i Seguiment a les drogodependències (CAS), serveis de reducció de danys, sales de consum supervisat de drogues, comunitats terapèutiques. A través del programa, els professionals, les persones que consumeixen drogues i els familiars o persones properes adquireixen els coneixements i recursos per prevenir, identificar i actuar davant d’una sobredosi.

En el cas de les sobredosis per opioides, l’administració de naloxona com a antídot per revertir-les i la formació en l’ús d’aquest fàrmac, així com la reanimació cardiopulmonar, són decisius per evitar les morts. Des dels inicis del programa l’any 2009 fins a l’any 2023, a Catalunya s’han format 15.638 persones com a agents actius per a la identificació i atenció de la sobredosi i s’han distribuït un total de 16.180 vials de naloxona.

Subscriu-te per seguir llegint