L'hospital d'Olot engega una campanya per reduir el consum d'alcohol en parelles que volen tenir fills

L'hospital d'Olot ha engegat una campanya coincidint amb les Festes del Tura per tal que les parelles que pensin en un embaràs proper deixin de consumir alcohol. Es tracta d'una acció per prevenir el Trastorn de l'Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF), un problema crònica que afecta el neurodesenvolupament de la infància i l'adolescència. Per evitar-lo és clau que no es consumeixi alcohol durant els mesos de l'embaràs ni en els mesos previs. El pediatre ambiental de la Fundació Hospital d'Olot, Ferran Campillo, ha destacat que un 1,7% dels embarassos de la Garrotxa compleixen amb els criteris d'alt risc per TEAF. Per fer visible la campanya, animen a la gent a compartir fotografies a les xarxes socials amb unes sabates amb vetes vermelles.

Aquesta campanya és una adaptació de la que ha organitzat l'Associació Espanyola de Pediatria aquest setembre, que es titula 'Sabates vermelles pel TEAF'. El motiu de fer-ho aquest setembre és que el dia 9 se celebra el Dia Internacional del Trastorn de l'Espectre Alcohòlic Fetal. El dia es va escollir perquè coincideix amb els mesos de gestació i el temps que cal evitar el consum d'alcohol.