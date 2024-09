Un treball conclou que no hi ha prou demanda per al tram-tren a l’aeroport

El treball de final de grau (TFG) d’un estudiant de la UPC ha analitzat la mobilitat a l’aeroport de Girona. L’estudi porta per títol Alternatives d’accessibilitat territorial a l’aeroport de Girona, ha estat realitzat per Jaume Casas i ha estat tutoritzat per l’exconseller Pere Macias, doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports i actual comissionat de la Generalitat de Catalunya pel traspàs de Rodalies. Per tant, un dels principals experts en matèria ferroviària a Catalunya.

L’estudi analitza dues de les principals propostes que hi ha sobre la taula per millorar la mobilitat a l’aeroport de Girona: el tren d’alta velocitat i un ramal del tram-tren de la Costa Brava. La primera, apunta el treball, serviria per facilitar l’accés a l’aeroport des de Barcelona, mentre que la segona cobriria la demanda generada pels passatgers amb destinació a la Costa Brava. La idoneïtat de cadascuna d’aquestes alternatives, apunta el treball, dependrà de l’evolució que experimenti el nombre de viatgers de l’aeroport en els propers anys. Per a fer els càlculs, l’autor s’ha basat en les previsions recollides al Pla Director de l’aeroport de Girona.

En relació a la futura estació de l’alta velocitat, les conclusions del treball són clares: com que els estudis realitzats fins ara apunten a què l’augment de passatgers a Vilobí d’Onyar vindrà donat per un traspàs en els vols de baix cost que ara operen a Barcelona i que podrien derivar-se a Girona per tal de reduir costos, està previst que els passatgers amb destinació Barcelona suposin un percentatge cada cop més gran. En aquest sentit, el treball apunta que «l’estació de l’AVE compliria amb escreix la necessitat d’aquesta part dels usuaris», ja que permetria una comunicació «ràpida i eficient» entre l’aeroport gironí i la capital catalana, a banda de poder connectar després amb les altres capitals catalanes i la resta de l’Estat. Suposaria, indica, «un pas endavant» en les connexions entre Barcelona i Girona, ja que l’oferta actual d’autobusos seria «insuficient» si augmenten els passatgers que volen anar o tornar de Barcelona. I un increment de les freqüències de bus tampoc suposaria en aquest cas una gran millora, ja que el temps de viatge serien molt més llargs que els de l’alta velocitat i, si es posa la vista en una mobilitat sostenible, «el gran protagonista dels desplaçaments de llarg recorregut entre zones d’alta demanda hauria de ser el ferrocarril», indica l’autor.

Falta de passatgers per al tram-tren

En el cas del tram-tren, tanmateix, l’estudi conclou que la seva construcció no està tan justificada. «Ni el volum de passatgers actual ni el volum de passatgers previst per al futur que podria ser captable pel tramvia justificaria la inversió per si mateixa», assenyala el document. I és que, segons les previsions del Pla Director, no està previst que els passatgers amb destins a la Costa Brava experimentin un gran creixement en els propers anys. Tot i això, el treball creu que se’n podria arribar a plantejar la construcció si es tinguessin en compte altres aspectes, com els beneficis ambientals o socials. A més, en cas que la construcció del tren-tram de la Costa Brava tirés endavant -cosa que la Generalitat està estudiant-, l’estudi planteja que sí que seria interessant construir el ramal fins l’aeroport. Tot i això, el treball apunta que les connexions podrien millorar-se perfectament amb la implantació de serveis d’autobusos ràpids, ja que el cost de la seva posada en servei seria «relativament menor» i s’ajustarien més a la demanda actual i previsible de l’aeroport.

Com a conclusió, doncs l’estudi indica que l’estació d’alta velocitat és una «infraestructura clau» per al correcte desenvolupament de l’aeroport, que ha de servir per proporcionar «una alternativa de mobilitat ràpida i sostenible» als usuaris que aterrin a Vilobí i es dirigeixin a Barcelona.

Pel que fa als usuaris que vagin en direcció a la Costa Brava, no sembla que hagin d’experimentar un creixement tan radical. Per tant, les previsions de demanda no justificarien el servei de tramvia a l’aeroport, sinó que la millora dels autobusos seria una bona alternativa. «Amb la millora de les connexions actuals d’autobús, amb serveis més ràpids i accessibles, i majors freqüències n’hi hauria prou per cobrir la demanda que genera aquest regió a l’aeroport», indica l’autor. Tot i això, si al final es fa el tram-tren, veu interessant fer-lo arribar fins l’aeroport.

