Trobar cangur per a les mascotes a través d’una app: «A casa meva, les mascotes viuen com un més de la família»
Les aplicacions que connecten famílies amb cuidadors de mascotes i les residències d’animals són grans solucions per a les vacances d’estiu
Marxar de vacances i deixar a les mascotes sota una bona atenció és cada vegada una pràctica més habitual. Les residències d’animals domèstics ja són un clàssic i formen part de la planificació estival de moltes famílies. Una alternativa que està guanyant molta força en els últims anys, però, són les aplicacions que connecten cuidadors particulars de gossos i gats amb propietaris que necessiten un servei d’acollida per a les seves mascotes. Juntament amb les residències, aplicacions com Rover, PetBacker o Gudog són eines que indirectament ajuden a lluitar contra l’augment d’abandonament d’animals de companyia durant els mesos estivals.
La Lorena Pardínez és usuària de l’app Rover i realitza aquests serveis al seu propi domicili des de fa onze anys sota el nom de MamiCan. Creu que ofereix «una alternativa més càlida i humana a les residències» i per això els clients «repeteixen any rere any». Explica que a casa seva «les mascotes viuen com un més de la família». És auxiliar tècnica veterinària, educadora canina i té formació com a professional canina. També ha fet cursos de detecció de substàncies i n’està fent un de defensa. Confessa que sempre s’està formant per poder donar un servei integral. Els perfils d’usuaris anunciats en aquest tipus de plataformes ofereixen serveis molt diversos: passejos puntuals, visites a domicili, guarderia de dia i allotjament de mascotes, entre altres.
En el seu cas, des de fa quatre anys ha convertit aquesta pràctica en la seva feina i es dedica a acollir mascotes a temps complet. A banda de les estades habituals, fa serveis tan especials com anar a casaments. «Hi ha famílies que em demanen que acompanyi el gos durant la cerimònia i després me l’enduc perquè puguin continuar la festa amb tranquil·litat». També l’han contractat per fer acompanyaments al veterinari i postoperatoris en casos en què l’animal no pot estar a casa seva «perquè necessita una vigilància completa». Pardínez admet que la seva feina té un gran component emocional. Explica que el primer gos que vaig cuidar ja s’ha mort, «però els seus germans continuen venint a casa cada estiu. Exemples com aquest demostren que el vincle que es crea amb els animals i les famílies és molt fort».
En Cristian i la Sandra també són usuaris de la plataforma Gudog i Rover. En el seu cas, compaginen la cura d'animals de companyia amb les seves respectives feines. Ofereixen passejos, servei a domicili, guarderia per hores i allotjament durant dies o fins i tot setmanes. Vam començar fent proves i, en veure que tant els gossos com els propietaris estaven contents, ens hi vam posar més seriosament. Fa dos anys van engegat el projecte The Walking Pet - Hogar de Vacaciones i confessen que el seu objectiu a llarg termini «és obrir un refugi i un petit ressort per a mascotes».
Consideren que els animals que acullen «són com membres de la família». Els agrada que socialitzin, que aprenguin i que puguin fer manada. «Amb paciència, fins i tot els animals que semblaven incompatibles, acaben convivint perfectament», expliquen. Senten que la seva feina és una bona proposta per a les famílies que no poden cuidar la seva mascota durant un temps, sigui perquè estan de vacances o «perquè s'han saturat i necessiten un petit descans». De totes maneres, creuen que, malauradament, si algú vol abandonar un animal de companyia ho farà igualment «perquè són persones que no tenen empatia ni responsabilitat».
Les residències, un clàssic consolidat
Una alternativa habitual per a les persones que no poden viatjar amb les seves mascotes són les residències canines i felines. Algunes ofereixen comoditats com habitacions individuals per a gossos i gats amb una zona de dia i una altra de nit, amb calefacció a l’hivern i nebulitzadors a l’estiu, amb servei de veterinari els 365 dies l’any i, fins i tot, una perruqueria canina. És el cas de Can Planet, un hotel per a gossos i gats situat a Llagostera. Jordi Cebrià n’és propietari i explica que, malgrat tenir demanda durant tot l’any, a l’estiu es troben en plena temporada alta: «tenim 34 habitacions per a gossos i 20 per a gats i, per exemple, per Sant Joan vam omplir dos mesos i mig abans».
En el seu cas també tenen com a clients a moltes famílies que porten les seves mascotes de forma recurrent, animals que tornen cada any «i ja formen part del nostre entorn». L’adaptació és senzilla: «quan arriba un gos nou, intento estar molt per ell, passejar-lo, donar-li menjar... i així s’adapta ràpidament», diu. Remarca, però, que és important tenir en compte que «els gossos no pensen com nosaltres, no tenen la mateixa noció de la separació. El problema ve quan els humanitzem massa».
Malgrat la seva condició d’hotel caní i felí, Can Planet també ha viscut casos de persones que no poden fer-se càrrec dels animals i els deixen a llarg termini. Han tingut gossos que s’han quedat amb ells durant molts anys: «un d’ells el vam tenir durant tretze anys; el van portar amb un any i es va morir aquí amb catorze». En altres ocasions, cuiden les mascotes de gent gran o malalta, com la d’un senyor que «va agafar la Covid, va entrar i sortir de l’UCI, i el seu gos fa sis anys que està amb nosaltres. El ve a veure i encara diu que un dia el vindrà a buscar, tot i que ja no pot caminar. Nosaltres l’acollim igualment».
Abandonament estival encara present
Tot i aquestes alternatives d’acollida, l’abandonament de mascotes durant l’estiu continua sent una realitat. Segons l’últim estudi de la Fundació Affinity, el juliol és el mes amb més abandonaments de gossos de tot l’any, amb un 9% del total anual. En el cas dels gats, la situació és encara més crítica: la part central de l’any concentra el gruix d’entrades als centres d’acollida, coincidint amb el període de reproducció felina. Les camades no desitjades són una de les principals causes d’abandonament, especialment en colònies urbanes o en entorns amb poc control veterinari.
Aquesta estacionalitat provoca que molts refugis i protectores treballin per sobre de les seves capacitats durant l’estiu. Davant d’aquesta realitat, tant les residències com les plataformes de cuidadors es converteixen en opcions que no només donen resposta a les necessitats dels propietaris, sinó que també contribueixen a evitar abandonaments, oferint una xarxa de suport per a les mascotes durant les vacances.
- Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres reclamen que s'actuï contra un home que atemoreix els veïns
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- L’Ajuntament de Girona no descarta obrir noves línies si la sortida d'alumnes del Bell-lloc i Les Alzines és 'massiva
- Mor un treballador en ser atropellat per una màquina que estava asfaltant un carrer a Banyoles
- Sis discoteques gironines estan nominades entre les millors del món
- Els ocupes de la Ronda Ferran Puig de Girona provoquen una fuita d’aigua en intentar una connexió il·legal a la xarxa general
- Un accident a l'N-II a Pont de Molins deixa quatre ferits, un en estat greu
- Una conductora causa destrosses a Torroella i es nega a fer la prova d’alcoholèmia