Preocupació dels parcs naturals per la pèrdua de la meitat de la plantilla
Avisen que perdran la meitat de la plantilla, ja que finalitza el contracte de 38 operaris de reforç
ACN / DdG
Els parcs naturals de Catalunya avisen que a la tardor entraran en un «període crític» perquè perdran la meitat de la plantilla, ja que acaba un contracte programa que es va iniciar fa tres anys i el Departament de Territori no té previst renovar-lo. A l’octubre finalitza la relació laboral de 38 operaris de reforç que executaven tasques administratives i tècniques en aquests espais protegits. A Catalunya hi ha vint parcs naturals i espais protegits per l’excepcionalitat del patrimoni natural i la biodiversitat que alberguen. Són enclavaments molt diversos com ara els Aiguamolls de l’Empordà, l’Alt Pirineu, el Delta de l’Ebre o Montserrat. A partir de la tardor, tots ells veuran reduïda la seva plantilla laboral.
En alguns parcs de les comarques gironines, això pot suposar la pèrdua de més del 50% del personal. Al Paratge Natural d’Interès Nacional (PNIN) de l’Albera, a l’Alt Empordà, es perdran dos terços dels tècnics i tots els administratius (37,5% de la plantilla); al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, al Baix Empordà, es perdran el 83% dels tècnics; al Parc dels Aiguamolls de l’Empordà, es perdran dos terços dels tècnics i la meitat dels administratius, gairebé un terç de la plantilla; al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser es perdrien tots els tècnics i tots els administratius.
Més de 200 professionals han signat un manifest que denuncia «la precarietat estructural, la sobrecàrrega de feina i la manca de voluntat política per garantir una gestió digna del patrimoni natural». Per això, reclamen «solucions excepcionals per evitar un col·lapse sense precedents». Els signants expressen un malestar profund i generalitzat, i exigeixen respostes urgents i contundents per part del Govern. Denuncien una precarietat laboral crònica, amb contractes inestables i tasques assignades per sobre de la categoria laboral; insuficiència estructural de personal que impedeix el correcte funcionament dels parcs; i sobrecàrrega de feina insostenible que afecta la gestió de subvencions, projectes i serveis bàsics.
Fonts del Departament de Territori expliquen que es tracta d’un «programa de reforç temporal» per a la realització d’actuacions en espais de la Xarxa Natura 2000. «Per tant, no són places estructurals dels parcs». Insisteixen que aquest programa «va molt més enllà de la contractació de persones» i que el Govern «treballa per garantir el bon funcionament dels parcs i les tasques de preservació de la diversitat».
