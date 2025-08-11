El concurs de talent jove “Tu de què vas!” portarà dotze actuacions a la Festa Major de Platja d’Aro
La cinquena edició repartirà un total de 2.400 euros entre els guanyadors
Platja d’Aro viurà aquest dijous 14 d’agost, a les deu de la nit, un dels moments més esperats de la seva Festa Major: la gala final del 5è concurs d’habilitats artístiques “Tu de què vas!”, adreçat a joves talents amateurs de 12 a 29 anys. L’acte, que tindrà lloc a la plaça del Mil·lenari, comptarà amb dotze propostes seleccionades pel jurat entre les quals es poden trobar disciplines tan diverses com el cant i les ombres xineses, passant per la música, el ball, la dansa urbana, màgia i malabars.
Els participants opten a una dotació global de 2.400 euros, repartits en cinc categories: primer premi (1.000 € i actuació a la Festa Major 2026), segon premi (700 €), tercer premi (300 €), artista local (200 €) i premi del públic (200 €), que serà escollit pels assistents de la nit.
Els finalistes d’enguany són: Joan Sitjar (malabars amb pilota); Marta Vallet (cant); David Ravelo i Marçal Martí (duet de piano); Rick Martínez (gimnàstica rítmica); Mariona Mir (cant), Trio Lalalà -Irizay Ríos, Martina Martínez i Paola Martínez- (ball), Daniel Espín (ombres xineses); Lucia Soria (cant), Berta Fontana (dansa urbana); Gabriela Pla i Mar Almar (duet de cant i piano); Carlos Alarcón (malabars amb màgia); i Aida Jiménez, Mariona Turró i Maëlle Cordón (ball)
Abans de la final, a dos quarts de nou del vespre, el mateix escenari acollirà l’actuació d’Emma Sayer, guanyadora de l’edició 2024, i la festa es tancarà amb el ritme de DJ Ruggy.
Aquest certamen, impulsat per la Unitat de Joventut de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, viu la seva cinquena edició consecutiva adreçada als joves, després d’una primera etapa (2010-2015) oberta a totes les edats i celebrada durant el Carnaval.
La gala forma part de la Festa Major de Platja d’Aro, que tindrà lloc del 14 al 17 d’agost amb una quarantena d’activitats a l’aire lliure i gairebé totes gratuïtes, entre concerts, propostes infantils, cultura popular i activitats esportives.
