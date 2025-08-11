Els hostalers de la Costa Brava són els segons més sostenibles de tot Espanya
La costa gironina té un Índex de Sostenibilitat del 84%, només superat pels hostalers de la Costa Daurada, amb un 91%
Els hostalers de la Costa Brava fan els deures i se situen entre les províncies que han adoptat més mesures sostenibles als seus negocis. Ho diu la tercera edició del Baròmetre sobre la sostenibilitat hotelera de les costes a Espanya, elaborat per Ecovidrio, que dona a la costa gironina un Índex de Sostenibilitat del 84%. Barcelona comparteix puntuació amb Girona, mentre que els hostalers de Tarragona ocupen el primer lloc amb un 90,3%.
La gestió de residus és la palanca de sostenibilitat on els hostalers gironins treuen la millor puntuació, amb un 90,2%. Un 88% dels locals han adoptat mesures per a un consum eficient d’energia que, tot i haver caigut prop d’un 8% a Catalunya respecte a l’última edició del Baròmetre, es manté set punts per sobre de la mitjana espanyola. Si ens fixem en el recurs de l’aigua, un 87,5% dels establiments en fan un consum eficient.
D’altra banda, el consum responsable continua sent l’assignatura pendent. Malgrat haver mostrat una millora lleu respecte al darrer estudi, amb un creixement de l’1,7%, s’han obtingut uns resultats pobres a Catalunya (67%) i encara més discrets a Girona (64,4%). En detall, l’aposta per productes de proximitat (75,6 %) i la lluita contra el malbaratament alimentari (74,5 %) són les dues palanques més treballades, mentre que l’aposta per productes de temporada cau fins a registrar un 49,8 %.
L’hostaleria catalana, la que millor gestiona els residus
Segons els resultats d’aquesta edició, l’informe revela que l’hostaleria catalana és la que millor gestiona els residus a la costa espanyola, registrant una puntuació del 91,3 %. En concret, la recollida selectiva d’envasos de vidre és la que obté la millor puntuació, amb un 98,8 %. En canvi, la compra a granel té molt marge de millora, caient fins al 70,9 %.
Dins del Baròmetre d’aplicació de mesures de sostenibilitat en el sector HORECA, Andalusia ocupa la segona posició (79,6 %), seguida de les Illes Balears (78,7 %), Cantàbria (78,6 %), Comunitat Valenciana (70,4 %) i la Regió de Múrcia (67,2 %).
