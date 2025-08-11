Els pagesos gironins pateixen més d'una vintena de robatoris al mes
Els Mossos comencen a recollir denúncies in situ i Interior prepara un tríptic amb consells de seguretat per al món rural
Unió de Pagesos (UP) va denunciar la setmana passada un increment dels robatoris de capses de blat de moro en camps del Baix Empordà, Gironès i el Pla de l’Estany, una tendència que fa temps que va a l’alça en tot tipus de cultius, ja que les dades oficials confirmen que pateixen una vintena de robatoris al mes.
Pel que fa a les xifres concretes del primer trimestre, els pagesos gironins van patir un total de 63 incidents relacionats amb robatoris, furts i danys. Aquesta dada posa de manifest que el món rural continua essent un objectiu molt atractiu per als delinqüents.
A les comarques gironines, el tipus d’incidents és molt variat. D’una banda, hi ha grups organitzats que es dediquen a robar material amb un elevat valor econòmic, com ara metalls preciosos o maquinària, amb la intenció de vendre’ls després a través de canals il·legals. D’altra banda, també hi ha els lladres més comuns, que es dediquen a cometre furts puntuals o robatoris de materials menys costosos però que poden tenir una sortida fàcil en el mercat negre, com ara peces de coure o components de maquinària agrícola. Un exemple són els tubs, canonades i motors que s’utilitzen a les explotacions, que sovint són objecte de robatori per part d’aquests individus. Aquest tipus de materials acaben sovint a través de gestors de residus, on es poden vendre com a ferralla i on la policia també hi té el focus posat.
A més dels robatoris, els furts també afecten productes agrícoles, com ara aliments cultivats als camps, i els danys als cultius i les instal·lacions són una altra font de preocupació. Aquests danys poden ser ocasionats tant per actes incívics, com l’entrada il·legal als camps, com per la presència d’espècies cinegètiques, com els senglars, que causen destrosses importants als conreus. En resposta a aquesta problemàtica, la Generalitat ha posat en marxa un pla especial al massís de Rocacorba, amb l’objectiu de controlar la població d’aquests animals mitjançant captures i altres mesures de gestió.
Segons les dades oficials, facilitades recentment per la consellera d'Interior Núria Parlon en una resposta parlamentària a un diputat d’ERC, aquests 63 incidents al món rural de Girona situen la regió com la quarta en nombre de casos registrats a Catalunya, darrere de Ponent, Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona. Ponent lidera la llista amb 122 casos, seguit per Terres de l’Ebre amb 113 i el Camp de Tarragona amb 108.
200 fets de mitjana
Pel que fa a l’evolució dels casos, la tendència a Girona es manté força estable, amb un lleuger descens respecte als anys anteriors. El 2024 es van registrar 223 casos, mentre que el 2023 n’hi va haver 240, cosa que representa una reducció aproximada del 7%. Des de l’any 2019, la mitjana anual de casos a la regió es situa per sobre dels 200, cosa que indica que el problema persisteix però no s’ha agreujat significativament.
Per combatre aquesta problemàtica, els Mossos d’Esquadra treballen conjuntament amb les policies locals sota l’empara del Programa Operatiu Específic del Món Rural (POE Món Rural), que està en vigor des del 2010. Aquest programa es complementa amb el POE Metall, específic per afrontar els robatoris d’objectes metàl·lics, com ferro i coure, que es troben a les explotacions agràries i magatzems de finques rurals.
Entre les unitats dels Mossos que actuen en aquest àmbit hi ha les de Seguretat Ciutadana i Investigació, així com les Unitats Regionals de Medi Ambient. A més, algunes comissaries disposen del Grup Rural, una unitat formada per agents de proximitat que estan especialitzats en atendre les problemàtiques específiques que afecten els pagesos i el món rural.
Prevenció i denúncies in situ
La resposta parlamentària també destaca que s’ha mantingut una reunió entre els departaments d’Agricultura i d’Interior, amb la participació de representants d’organitzacions agrícoles, els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals, on es van exposar les diferents inquietuds i demandes del sector. Fruit d’aquesta trobada, es van acordar diverses mesures per millorar la prevenció i la resposta davant els robatoris i danys al camp.
Entre les mesures més rellevants hi ha una nova iniciativa per facilitar la recollida de denúncies in situ, que permetrà als pagesos fer les denúncies sense haver de desplaçar-se a les comissaries. Per això, s’ha iniciat una primera fase que consisteix en el lliurament d’ordinadors portàtils a les patrulles de seguretat rural, facilitant així la tramitació directa al lloc dels fets. A més, Interior està elaborant un tríptic amb consells de seguretat pensats específicament per a la prevenció dels robatoris i furts al món rural. Des dels Mossos d'Esquadra sempre s'aconsella que davant de qualsevol fet, per menor que sigui, es denunciï.
