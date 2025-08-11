La nova temporada de caça incorpora més espècies i la Generalitat anuncia excepcions al Baix Empordà
La temporada començarà el 21 d’agost i s’allargarà fins al 29 de març del 2026
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat la resolució que regula la temporada de caça 2025-2026 a Catalunya, que començarà el 21 d’agost i s’allargarà fins al 29 de març del 2026. A les comarques gironines, el calendari manté les condicions de la temporada anterior, amb algunes excepcions destacades.
Al Baix Empordà, es podrà caçar el becadell comú (Gallinago gallinago) en algunes àrees privades, una pràctica que es manté restringida a la resta del país. Pel que fa a la caça major, es conserven els períodes diferenciats per a espècies com l’isard, el cabirol, el porc senglar o la cabra salvatge, amb les modalitats d’acostament, aguait i batuda. En tots els casos, continuen les obligacions de seguretat, com la comunicació prèvia de batudes dins espais naturals protegits als ajuntaments i òrgans de gestió.
En total, es permet la caça de 36 espècies —25 d’ocells i 11 de mamífers—, mentre que continua vetada la d’alguns ocells com l’estornell negre o la fredeluga. També es manté la restricció de cinc espècies d’ànecs a les Terres de l’Ebre, amb l’única excepció esmentada del becadell comú al Baix Empordà.
A Catalunya, la temporada comptarà amb 58.600 persones amb llicència, que podran caçar en 1.371 àrees privades i locals, així com en 28 espais gestionats directament per la Generalitat. El 81% del territori és zona de caça, amb limitacions a nuclis habitats, carreteres, camins i zones fluvials.
La resolució manté les restriccions per protegir espècies en perill i garantir la seguretat, i preveu autoritzacions puntuals per prevenir danys als conreus. Tot i la sequera dels darrers anys, el departament confia que les millores recents en les condicions ambientals afavoreixin un augment de les poblacions caçables, especialment en la caça major.
Noves espècies
La principal novetat d’enguany és el retorn de la caça de la tórtora eurasiàtica després de mostrar indicadors poblacionals positius durant tres anys. A Catalunya es podran capturar fins a 5.025 exemplars, repartits en 43 àrees que han sol·licitat autorització, seguint un pla de gestió adaptativa. La captura es limitarà a dos dies, el 7 i el 14 de setembre, amb registre obligatori a través d’una aplicació mòbil i vigilància específica del Cos d’Agents Rurals.
La temporada 2025-2026 manté el calendari de caça de l’any anterior. El període de mitja veda, per a espècies com el tudó, la tórtora o la guatlla, serà del 24 d’agost al 14 de setembre a la majoria de comarques, mentre que la caça menor començarà el 12 d’octubre i s’allargarà fins a l’1 de febrer. Cal tenir en compte les restriccions de diferents espècies, com la perdiu roja, la perdiu xerra de muntanya, el tudó, la fotja i els tords, que s'han d'adequar a les limitacions per fenologia reproductora i a una pressió de caça que permetin la conservació de les seves poblacions.
La nova resolució incorpora només una novetat: limitar a un exemplar la captura d’ànec xiulador per caçador i dia. Es mantenen la resta de prohibicions, com el subministrament d’aliment al porc senglar sense autorització, la caça en zones de cria d’espècies protegides, en terrenys cremats o en dies de neu o perill extrem d’incendi. Les batudes en espais naturals protegits han de comunicar-se prèviament al Departament i als ajuntaments.
