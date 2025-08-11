Nit d’insomni a les comarques de Girona: amb mínimes tropicals i fins i tot tòrrides
Aquest dilluns s’espera el pic de calor de l’onada
La matinada d’aquest dilluns ha estat marcada per la calor intensa a bona part del litoral i prelitoral gironí, amb mínimes molt elevades que han deixat una de les nits més càlides de l’estiu. L’ambient ha estat tan càlid que en molts indrets el termòmetre no ha baixat gaire, fent molt difícil agafar el son.
La situació més extrema s’ha viscut a Sant Pere Pescador, al litoral de l’Alt Empordà, on la temperatura mínima registrada ha estat de 29,5 °C i molt per sobre del llindar de nit tòrrida, fixat en 25 °C. També a Portbou s’hi ha registrat una mínima de 27,7 °C, i a Roses, de 24,2 °C, valors que denoten la intensitat de l’episodi de calor nocturna.
Però la calor nocturna no s’ha limitat al litoral. En diverses poblacions del prelitoral -com Banyoles (23,7 °C), Castell d’Aro (22,7 °C), Santa Coloma de Farners (22,5 °C) o Anglès (22,1 °C)- també s’han viscut nits tropicals, amb valors superiors als 20 °C que han fet difícil mantenir una temperatura interior confortable a les llars.
La nit tropical ha estat la norma en la majoria de punts controlats, amb molt poques excepcions on s’ha pogut dormir amb relativa frescor, com ara a Cassà de la Selva (19,3 °C), Girona ciutat (19,1 °C) o Torroella de Fluvià (19,5 °C).
En contrast amb la calor persistent de la costa i el prelitoral, a les comarques de muntanya com la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya, les temperatures mínimes han estat notablement més baixes, com és habitual en aquestes zones més elevades. Això ha permès gaudir d’una nit molt més fresca i confortable. A Das, per exemple, el termòmetre ha baixat fins als 9,5 °C, a Sant Pau de Segúries fins als 13,6 °C, i a Olot s’hi ha registrat una mínima de 16,6 °C.
La nit més calorosa
El Servei Meteorològic de Catalunya assegura que la nit passada ha estat, fins ara, la més calorosa de l’estiu en diversos sectors de Catalunya. Les temperatures mínimes no han baixat dels 25 °C en molts trams del litoral, i en nombroses zones de l’interior s’han mantingut per sobre dels 20 °C, deixant una nit tropical generalitzada i tòrrida en algunes localitats.
A la ciutat de Barcelona, la xafogor nocturna ha estat especialment marcada: al barri del Raval s’ha registrat una mínima de 28,6 °C, mentre que a l’Observatori Fabra s’han assolit 27,9 °C. Valors molt elevats que han dificultat el descans i han deixat la sensació d’una nit sense treva en molts domicilis.
Baixada dels registres
Aquesta situació d'onada de calor també es tradueix en el Pla Alfa dels Agents Rurals, hi ha diversos municipis de l'Alt Empordà en situació perill molt alt d'incendi forestal. Des de l’ens es demana molta prudència a la població en el medi natural i es recomana trucar immediatament al 112 si es detecta qualsevol columna de fum.
Aquests dilluns s’espera el pic de calor de l’onada que està afectant amb intensitat l’oest de Catalunya. A partir de dimarts, les temperatures començaran a disminuir progressivament.
