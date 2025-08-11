Una persona ferida en un incendi a l'exterior d'una granja a Peralada

Els Bombers han treballat amb 11 dotacions terrestres

Imatge d'arxiu de camions de Bombers

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / DdG

Europa Press

Europa Press

Una persona ha resultat ferida en un incendi aquest dilluns a l'exterior d'una granja a Peralada, segons han informat fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques.

Els Bombers de la Generalitat, que han treballat en l'extinció del foc amb 11 dotacions terrestres, han rebut l'avís a les 15:56 h, segons han informat en un missatge en 'X'.

Les flames, que ja han estat sufocades, han afectat remolcs, bales de palla i ferralla en l'exterior de la granja, així com a vegetació agrícola.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents