Una persona ferida en un incendi a l'exterior d'una granja a Peralada
Els Bombers han treballat amb 11 dotacions terrestres
Una persona ha resultat ferida en un incendi aquest dilluns a l'exterior d'una granja a Peralada, segons han informat fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques.
Els Bombers de la Generalitat, que han treballat en l'extinció del foc amb 11 dotacions terrestres, han rebut l'avís a les 15:56 h, segons han informat en un missatge en 'X'.
Les flames, que ja han estat sufocades, han afectat remolcs, bales de palla i ferralla en l'exterior de la granja, així com a vegetació agrícola.
