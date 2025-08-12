Banyoles inverteix més de 19.000 euros en la millora de parcs infantils
S’han fet diferents actuacions de manteniment i canvi d’elements a 4 parcs infantils i a l’escola Baldiri Reixac
Joana Amat
L’Ajuntament de Banyoles ha portat a terme la substitució i el manteniment de diversos parcs infantils del municipi. Aquestes actuacions han suposat una inversió de més de 19.000 euros, fet que ha permès també instal·lar nous elements en alguns d’aquests parcs.
En els darrers dies, i coincidint amb les festes d'agost del municipi, han finalitzat les tasques de manteniment i millora de quatre parcs infantils de Banyoles i de la zona de joc exterior del pati de l’escola Baldiri Reixac. Els parcs infantils on s’hi ha portat a terme les actuacions són: a la plaça Xesco Boix (barri de Sant Pere), al carrer Figueres (barri de Can Puig), a la plaça Catalunya (Vila Olímpica) i a la plaça del Mas Pereseca (barri Vell). A més del manteniment i millora d’aquests parcs, també s’ha canviat un dels tobogans del parc del carrer Figueres, una de les molles individuals de la plaça Xesco Boix, i un joc de molles a la plaça del Mas Pereseca. Una de les novetats més destacades és la de plaça Catalunya, on s’ha instal·lat un nou joc, en forma de tren, ideal per a infants fins a 6 anys.
Per altra banda, a l’escola Baldiri Reixac, també s’han millorat diferents elements de la zona infantil del pati del centre amb el canvi d’un dels tobogans i d’un balancí puja i baixa. El consistori ha invertit un total de 19.335,80 euros per portar a terme les diferents actuacions als quatre parcs infantils del municipi i a l’escola Baldiri Reixac.
Un agost de reformes a Banyoles
A inicis d'aquest mateix mes es van iniciar també les obres de reforma dels edificis de Cal Moliner i Can Teixidor, a la plaça Major, per reconvertir ambdós espais en el Centre d’Art de Banyoles – Col·lecció Gimferrer. En aquest cas, l'actuació s’ha adjudicat per un valor de 459.013,50 euros i es contempla que estigui finalizada a mitjans del proper mes de desembre.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu