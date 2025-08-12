El Departament d’Agicultura concedeix 962.187 € en ajuts a les comunitats de regants de Girona
La subvenció va destinada a realitzar obres de modernització i millora en quatre comunitats
DdG
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha resolt atorgar 962.187 € en ajuts a les comunitats de regants de la província de Girona. En tot Catalunya ha aprovat 61 subvencions per millorar i modernitzar les xarxes de regadius, per un import de 23.544.479 euros, per a les anualitats 2025, 2026 i 2027. Aquests ajuts suposen una inversió total de 32.001.950 euros.
L’objecte d’aquests ajuts és fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les comunitats de regants per millorar i modernitzar els regadius. S’han establert dues modalitats: Una modalitat és la modernització integral d’un regadiu existent, que consisteix en el canvi d’una xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada, o bé en una millora substancial d’un sistema de reg pressuritzat existent. L’altra correspon a la realització d’obres de millora i modernització, i en la instal·lació d’elements que millorin la gestió del reg, per incrementar-ne l’eficiència i l’estalvi d’aigua.
Enguany, el 94,3% d’aquests ajuts (22.203.948 euros) correspon a obres de modernització integral, mentre que el 5,69% (1.340.531 euros) correspon a obres de millora i modernització. Pel que fa a la distribució territorial, a Lleida és on hi ha més comunitats de regants amb subvenció, 24, seguida de les Terres de l’Ebre, amb 16, i Tarragona, amb 13. A la demarcació de Girona rebran subvenció 4 comunitats.
Importants estalvis d’aigua i energia
Les actuacions previstes en aquesta Ordre tenen com a finalitat modernitzar les instal·lacions i aplicar-hi noves tecnologies que augmentin l’eficiència del transport, la distribució i l’aplicació del reg als conreus. Amb aquestes actuacions, les comunitats de regants podran aconseguir importants estalvis d’aigua i energia que permetin fer front amb més garanties als episodis de sequera.
En aquesta edició dels ajuts s’han introduït canvis importants. D’una banda, s’ha incrementat la intensitat de l’ajut, que arriba al 70% per a regadius amb reg complet, i al 85% per a regadius amb reg de suport. D’altra banda, s’ha introduït com a condició per rebre l’ajut que la comunitat de regants ha de tenir instaurada la tarifa binòmica, és a dir, que les quotes dels regants han d’estar formades per una part fixa i una de variable en funció del consum.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu