Desarticulat un grup criminal a Tordera que saquejava empreses arreu de Catalunya
La banda ja havia estat relacionada abans amb diversos robatoris que s’havien produït a la província de Girona
Els Mossos d’Esquadra han desarticulat un grup criminal a Tordera especialitzat en robatoris amb força a empreses de tot Catalunya. El valor del material sostret supera els 100.000 euros.
La investigació ha permès atribuir-los sis robatoris comesos a Granollers, la Garriga, Viladecans, Mollerussa i Sant Feliu de Llobregat. Aquesta mateixa banda ja havia estat relacionada abans amb diversos robatoris que s’havien produït a la província de Girona, en els quals havien utilitzat el mateix modus operandi.
Els fets van culminar el 7 d’agost amb la detenció de vuit homes en una operació policial a Tordera. Tots ells són sospitosos dels delictes de robatori amb força, danys i pertinença a grup criminal.
Modus operandi
El grup actuava principalment durant els caps de setmana, aprofitant que les empreses estaven buides. Sabotejaven el subministrament elèctric per inutilitzar les càmeres de seguretat i deixar fora de servei el sistema d’alarma. Un cop la bateria d’aquest s’esgotava, executaven el robatori. Forçaven els accessos, obrien les caixes fortes amb radials i fugien amb vehicles de lloguer.
Els Mossos van iniciar la investigació el 14 de juliol, després d’un robatori en una empresa de Granollers. A partir de la identificació d’un vehicle vinculat als fets, es va poder identificar els presumptes autors, que ja estaven relacionats amb altres robatoris a la demarcació de Girona amb un modus operandi similar.
La policia relaciona el grup amb sis robatoris comesos durant el mes de juliol a empreses de diferents punts del territori. En tots els casos, buscaven diners i eines industrials d’alt valor econòmic.
En un dels robatoris, comès el 7 de juliol a Viladecans, els lladres es van emportar 700 ordinadors portàtils valorats en 60.000 euros.
Escorcoll a Tordera
El 7 d’agost, els Mossos van realitzar una entrada i escorcoll al domicili dels sospitosos a Tordera. Allà es van localitzar una gran quantitat d'objectes de valor: des d’eines industrials, radials, guants de treball, peces de neoprè, roba, calçat, rellotges, gorres, telèfons mòbils, ordinadors, diners en efectiu, càmeres fotogràfiques, entre altres.
El material recuperat supera els 100.000 euros. Sumant-hi els danys causats en els robatoris, el perjudici patrimonial s’eleva a més de 170.000 euros.
