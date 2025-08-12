Els productes fets a presons es vendran a les oficines de turisme de Girona
La iniciativa impulsa la reinserció sociolaboral a través de la comercialització de la marca Made in CIRE
L’Agència Catalana de Turisme (ACT) i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) han signat un conveni per promocionar els productes de la marca Made in CIRE, elaborats per persones internes als centres penitenciaris de Catalunya. L’objectiu és donar valor a la reinserció social mitjançant la producció artesanal i sostenible.
A partir d’aquest acord, els productes es podran adquirir a les oficines de turisme gestionades per la Generalitat ubicades a les diverses províncies, entre elles la de Girona. S’hi oferirà una selecció d’articles com peces d’artesania, tèxtil, papereria i objectes de regal. La iniciativa vol apropar el treball que es fa dins de les presons a la ciutadania, promovent una imatge positiva i inclusiva de la reinserció.
Experiència laboral real
Els productes Made in CIRE es fabriquen en tallers com el del Centre Penitenciari Lledoners, on la formació tècnica s’integra amb una producció real. Actualment, tres interns hi treballen contractats, adquirint experiència professional que els serà útil un cop surtin en llibertat.
La marca agrupa tots aquells productes dissenyats i elaborats dins dels tallers penitenciaris gestionats pel CIRE. Es caracteritzen per una producció artesanal i sostenible, amb valor social afegit. El catàleg inclou bosses i accessoris tèxtils, llibres d’enquadernació artesanal, objectes de decoració i articles corporatius per a entitats i administracions.
Reinserció i turisme amb valors
El conveni té una vigència inicial de dos anys, prorrogable per acord entre les parts. A través d’aquest acord, es vol reforçar la presència dels productes Made in CIRE en espais amb molta visibilitat i afluència, com són les oficines de turisme, amb l’objectiu de normalitzar el treball penitenciari i reconèixer l’esforç de superació personal de les persones internes.
Amb aquesta col·laboració, el CIRE continua complint la seva missió: oferir formació i ocupació reals que afavoreixin la reinserció sociolaboral mitjançant llocs de treball adaptats i amb un impacte positiu en la societat, segons informa el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica.
