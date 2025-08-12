Expulsen un multireincident resident a Olot per nombrosos robatoris, alguns amb violència
L’home tenia més de 20 antecedents i una ordre d’expulsió vigent
La Policia Nacional ha executat l’expulsió del territori espanyol d’un ciutadà marroquí multireincident. Aquest comptava amb nombrosos antecedents policials i judicials, que operava principalment a Catalunya i que residia a Olot.
L’home d'uns 30 anys acumulava més d’una vintena d’antecedents, la majoria per delictes de robatori amb força i amb violència comesos a la província de Girona i altres zones del territori català. En els últims temps, havia centrat la seva activitat delictiva a la comarca de la Garrotxa, on la policia el tenia sota lupa per la seva conducta problemàtica i violenta.
La detenció es va dur a terme gràcies a la col·laboració entre el Grup Operatiu d’Estrangers (GOE) de la Policia Nacional de Camprodon i l’Àrea Bàsica Policial (ABP) dels Mossos d’Esquadra de la Garrotxa. Els agents van localitzar el sospitós a Olot, on a principis de juny es va procedir al seu arrest i posterior posada a disposició judicial.
L’individu es trobava en situació irregular i tenia una ordre d’expulsió en vigor. Un cop davant del jutge, es va decretar el seu ingrés al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Barcelona, pas previ a l’expulsió. Aquesta ordre d’expulsió havia estat dictada per la Subdelegació del Govern de Barcelona, ja que prèviament havia estat detingut en aquesta província, on les autoritats havien constatat la seva situació irregular i li havien obert un expedient per infracció de la llei d’estrangeria.
Expulsió al Marroc
El dispositiu va requerir una coordinació estreta entre cossos policials i autoritats judicials, així com gestions amb el consolat corresponent per tramitar la documentació necessària i obtenir les autoritzacions judicials relatives a les causes pendents del detingut. Finalment, l’expulsió es va materialitzar a finals de juliol mitjançant un vol operat des de l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas cap al seu país, el Marroc.
La lluita contra la multireincidència continua sent una prioritat per a tots els cossos policials davant de conductes delictives persistents que posen en risc la seguretat i la convivència social, informa la Policia Nacional.
