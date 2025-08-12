L'aeroport de Girona registra 1.200.000 passatgers des de gener, un 16% més que l'any passat
Els set primers mesos del 2025 hi ha hagut un 23,6% més de vols que en l'exercici anterior
L'aeroport de Girona ha registrat 1.226.158 passatgers des del gener. Això suposa un increment del 16% si es compara amb el mateix període de l'any passat. Pel que fa al nombre de vols, també s'han incrementat un 23,6%, arribant als 15.982 trajectes. Segons les dades fetes públiques per Aena, el mes de juliol ha continuat la tendència a l'alça registrada al llarg del 2025 i s'ha tancat amb 327.075 viatgers, cosa que suposa un creixement del 14% respecte al mateix mes de l'any passat. Així mateix, també ha operat més vols: 3.261, és a dir, un 4,6% més que el 2024.
L'aeroport de Girona Costa Brava ha mantingut aquest juliol l'increment de passatgers general que registra al llarg de tot el 2025. En total, per la infraestructura hi han passat 327.075 al juliol, una xifra que ha fet que l'acumulat en els primers set mesos de l'any sigui d'1.226.158 passatgers, un 16% més que el 2024.
Ryanair és, de llarg, la companyia que més viatgers ha transportat des de l'aeroport de Girona durant els primers set mesos de l'any. En concret, la companyia irlandesa ha mogut 984.672 persones per l'aeròdrom de Vilobí d'Onyar, un 80% del total.
De tots aquests, 243.225 han viatjat amb Ryanair a Girona o des de Girona el mes de juliol, mentre que la resta ho han fet amb altres companyies com Transavia, Jet2, Enter Air SP o TUI que també operen a l'aeroport gironí.
En relació amb la procedència o el destí de les persones que al juliol van passar per les instal·lacions de Vilobí, 91.500 venien o anaven cap al Regne Unit. De tots ells, la majoria ho van fer des de l'aeroport d'Stansted, on Ryanair té una de les bases més grans d'Europa.
Alemanya ha estat el segon país d'origen o destí més habitual el mes de juliol, si bé lluny del Regne Unit. En total, 51.807 passatgers venien o anaven a Alemanya, seguit de Països Baixos (37.383), Polònia (33.657), Bèlgica (29.132) i Irlanda, amb gairebé 27.000 passatgers.
Si s'analitzen les dades acumulades durant tot el 2025, el Regne Unit continua al capdavant de la classificació. Durant els set primers mesos, 320.213 persones van viatjar entre Girona i Anglaterra, cosa que suposa un increment del 5% respecte a l'exercici del 2024.
En segona posició es manté Alemanya, amb 216.806 viatgers, un 3% més que fa un any, seguida de Polònia (142.866), Bèlgica (116.867) i Països Baixos (114.111). Proporcionalment, les destinacions o procedències que més creixen són Itàlia (amb un 35% més de viatgers que el 2024, 84.688 en total) i Polònia, amb 33% més de passatgers, és a dir, 142.866 persones.
