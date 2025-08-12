Els negocis d’un aliat del Kremlin
La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
La UDEF intenta determinar si el fill d’un oligarca d’aquest país va adquirir dues naus industrials amb 1,6 milions d’euros procedents d’una estafa
J.G. Albalat/ Tono Calleja
La trama russa de blanqueig de capitals que operava a la Costa Brava també va adquirir el 2010 dues naus a Quart per 1,6 milions d’euros. La Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional ha ampliat la seva investigació sobre aquesta xarxa per indagar sobre la procedència dels fons que es van invertir en aquestes edificacions, segons un informe. Aquesta transacció es va efectuar a través d’una societat del matrimoni de Yulia Artiakova i de Dmitri Artiakov, fill del magnat de l’entorn de Vladímir Putin Vladímir Artiakov i net d’Anna Kurepina, una dona que actualment té 97 anys i que suposadament va ser utilitzada com a testaferro per realitzar operacions de blanqueig de capitals a la Costa Brava.
L’informe policial, en mans del jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno, que instrueix el cas, detalla que la societat Positive Capital OU, propietat del matrimoni Artiakov, hauria comprat a una immobiliària el 2010 per un import d’1.609.443 euros dues naus industrials a la localitat de Quart. Per a la seva adquisició, segons l’escriptura de compravenda, es va realitzar un traspàs per aquest import des d’un compte corrent obert per aquesta societat a la Caixa d’Estalvis Laeitana. Positive Capital està domiciliada a Castell-Platja d’Aro i la seva activitat se centra en el «lloguer de locals industrials per compte propi», segons els registres mercantils.
Els agents sostenen que, segons «fonts obertes», la filial estoniana de Positive Capital OU (va ser registrada al districte de Harju Makohtu el 2010) hauria rebut aquell mateix any, 2010, una transferència per l’import de 1,8 milions d’euros de la mercantil Dino Capital, una de les empreses pantalla suposadament utilitzada per la trama de blanqueig de capitals que va ser denunciada pel ciutadà britànic Bill Browder. Els diners van arribar a través d’un contracte de préstec, com va succeir amb l’àvia de Dmitri Artiakov, Anna Kurepina.
La policia considera que Dino Capital, domiciliada a Panamà, juntament amb altres empreses de la trama, formarien part del «complex entramat» d’aproximadament 75 empreses ideat pel banc d’inversió Troica Dialog, conegut com a Troica Laudromat (bugaderia Troica) «amb el principal objectiu de canalitzar diners fora de Rússia» a través de societats offshore (fora del territori). Aquesta estructura financera opaca va ser utilitzada entre 2006 i 2014 per evitar restriccions i el pagament d’impostos. Dino Capital, estableix l’informe, seria una empresa fictícia registrada en una jurisdicció relacionada amb «delictes financers».
La policia sosté que com que Dino Capital i Positive Capital OU pertanyen a la «mateixa estructura empresarial i, per tant, posseeixen els mateixos propietaris», els 1,8 milions d’euros que la primera mercantil va traspassar a la segona podrien haver-se utilitzat per a l’adquisició de les dues naus industrials a Quart. Aquests diners, expliquen els investigadors, serien de procedència «il·lícita» i estarien relacionats amb el cas d’estafa que investiga l’Audiència Nacional. Les sigles OU en estonià signifiquen societat de responsabilitat limitada, la fórmula més habitual al país nòrdic.
Per aquest motiu, i amb l’objectiu d’esclarir aquesta compra i acreditar la procedència dels diners amb els quals es van pagar aquestes naus industrials, la UDEF va sol·licitar al jutge Ismael Moreno que requerís a CaixaBank, a qui pertany actualment el compte corrent de Positive Capital OU a Caixa d’Estalvis Laietana, els moviments del dipòsit bancari des de la seva obertura, així com tota la informació que es disposi d’ell, com el contracte d’obertura, persones físiques o jurídiques autoritzades, domiciliació o correspondència.
La matriarca
A més, segons els investigadors, l’empresa pantalla panamenya Dino Capital, d’on se sospita que van sortir els diners per a la compra de les dues naus a Quart, també va realitzar el 29 d’octubre de 2009 un abonament de 200.000 euros a un compte bancari a Espanya d’Anna Kurepina, la matriarca de la família. Aquesta transferència es va realitzar des d’un compte de l’Ukio Bankas de Lituània, banc implicat en moviments de milions de dòlars procedents de frau fiscal massiu des de Rússia a Occident, segons la UDEF.
La Policia desenvolupa aquestes perquisicions en el si de la recerca del jutge Moreno, que segueix el rastre a Espanya del presumpte blanqueig de 35 milions d’euros procedents del saqueig que va patir el Tresor rus en operacions vinculades al fons de capital rus Hermitage Capital Management, que en total hauria superat els 200 milions d’euros.
