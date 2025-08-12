Investigació
¿Qui és qui en el clan rus Artiakov de la Costa Brava? Tots els seus membres i els vincles amb Putin
La família del directiu del conglomerat d’empreses russes Rostec es va valer de l’àvia, Anna Kurepina, perquè el fill Dmitri Artiakov obtingués la propietat d’un habitatge de luxe a Girona
J. G. Albalat
L’informe de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) del Cos Nacional de Policia (CNP) del 8 de maig relata el presumpte blanqueig de fins a 16 milions d’euros rebuts a Espanya per Anna Kurepina, de 97 anys i sogra de l’exgovernador de la regió russa de Samara Vladímir Artiakov, ara directiu del conglomerat rus d’empreses denominat Rostec, que té molt protagonisme en la indústria de defensa del país governat per Vladímir Putin. En l’ofici policial els agents descriuen l’operativa en la qual destaquen quatre persones:
Va néixer el 20 de juny del 1959 a Moscou. Director general adjunt primer de Rostec, un conglomerat estatal que agrupa més de 700 empreses de sectors estratègics com defensa o alta tecnologia. Des dels inicis de la seva activitat professional, ha fet carrera a l’ombra del Kremlin. Va ser director executiu del grup AvtoVAZ fins al 2007. A partir d’aquesta data i fins al 2012 va ser governador de la regió de Samara, cor industrial de Rússia, on precisament tenen les seves seus les principals plantes manufactureres d’automòbils del país. Durant el seu mandat en aquesta regió, greument afectada per grups mafiosos, es van produir coneguts assassinats, com el d’Anatoli Stepanov, vicepresident del Parlament regional. La investigació de la policia i la fiscalia l’assenyala com un dels beneficiaris de la xarxa russa de blanqueig de capitals radicada a la Costa Brava.
La seva filla, Tatiana Artiakova, de 65 anys, està casada amb l’oligarca Vladímir Artiakov. Aquesta dona d’ara 97 anys (va néixer el 9 d’abril del 1928 a Rússia) apareix en la investigació de l’Audiència Nacional com a titular d’un compte corrent a Caixa Girona (ara CaixaBank) en el qual, entre el 2008 i el 2009, es van rebre nombroses transferències, a través d’un banc de Lituània, procedents de tres societats estrangeres, Delco Networks, Dino Capital i Digimarket Holding Limited, que, segons la policia, formen part de l’entramat de Troika Laudromat (bugaderia Troika). Aquests fons van ser usats per comprar finques a la localitat de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró, a la Costa Brava, que després van ser venuts al seu net, Dmitri Artiakov.
Fill de Vladímir Artiakov va ser detingut el juliol passat a Girona pel presumpte blanqueig de capitals en el qual està involucrat la seva família. Va néixer el 14 de març del 1983 a Moscou i està casat amb Iúlia Artiakova i té el seu domicili a la població de Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró (Girona). La seva àvia, Anna Kurepina, li va vendre vuit propietats per 10 milions d’euros, segons l’informe policial. Aquest pagament, assenyalen els investigadors, no es va fer a Espanya, sinó pel que sembla en un compte del banc rus Novikombank. Els investigadors han trobat un «gran desfasament» entre el que va pagar Kuperina per la compra de les finques i el preu de venda al seu net. Aquesta diferència es constata més en tres finques adquirides per la dona el 2008 i que Dmitri Artiakov sembla que va adquirir per 3,5 milions menys que el preu que va pagar la seva àvia.
Germana de Roman Pakhomov, director d’Avia Capital-Service, l’empresa de leasing de Rostec, liderada per Vladímir Artiakov. El seu nom original era Maria Volkova, però al nacionalitzar-se com a espanyola va passar a ser Maria Baer Pakhomova. És agent immobiliari i residia a Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró. També va ser detinguda al juny per la policia espanyola junt amb Dmitri Artiakov. La policia precisa que Anna Kurepina li va concedir poders especials per comprar immobles i disposar de comptes corrents. En el registre del seu habitatge, Anticorrupció va descobrir uns 110.000 euros en metàl·lic, però també documentació referent a inversions de Sergei Txemezov, president de Rostec, i per tant cap de l’oligarca Vladímir Artiakov.
