Banyoles contracta educadors ambientals per conscienciar els visitants a l'estany del respecte pel medi
Gent passejant amb gossos deslligats i persones donant pa a ànecs són els avisos més habituals
El Consorci de l'Estany de Banyoles ha contractat educadors ambientals aquest estiu per conscienciar els visitants de les conductes que han de tenir per respectar el medi ambient. El batlle d'Aigües de Banyoles, Albert Tubert, ha recordat que "cal trobar un equilibri" entre els visitants i la preservació natural. De fet, Tubert ha recordat que malgrat que estigui molt a prop del nucli urbà de Banyoles, l'estany "és un entorn natural" i cal tenir-ho present. Algunes de les conductes més habituals que veuen els educadors són persones que passegen amb gossos deslligats, d'altres que donen pa als ànecs o vianants que circulen pel carril bici.
L'estany de Banyoles rep diàriament un elevat volum de visitants. Des de l'Ajuntament de Banyoles i el Consorci de l'Estany fa anys van apostar per començar a contractar agents cívics que s'encarreguessin de conscienciar a la gent que es troben en un espai natural i que cal que tinguin respecte per la natura. Aquest estiu, han rebut una subvenció de la Generalitat per contractar un cos d'educadors ambientals. Albert Tubert ha remarcat que el fet que l'estany de Banyoles "estigui tan a prop" del nucli urbà fa que moltes persones que hi circulen "no siguin conscients" que es troben dins d'un entorn natural protegit. Per això incideix en la importància de la pedagogia que fan els educadors ambientals.
L'any passat ja van començar a fer-ho tot i que només van aconseguir fer-lo entre mitjans d'agost i finals de setembre. Enguany el cos d'educadors ha començat a passejar pels voltants de l'estany des del 14 de juny i ho farà fins al 14 de setembre. L'objectiu és detectar aquelles conductes que no estan permeses i avisar la gent que no es poden fer.
En la majoria de casos, els educadors es troben amb persones que passegen gossos deslligats, gossos que es banyen a l'estany, gent que dona menjar als ànecs o vianants que passegen pel carril bici. "Són coses bàsiques", afirma El batlle d'Aigües de Banyoles, Albert Tubert. També hi ha alguns casos de gent que neda fora de la zona permesa o d'altres que porten la seva pròpia embarcació i la posen a l'aigua. El batlle d'Aigües recorda que per anar amb una embarcació dins de l'estany cal fer-ho des del punt autoritzat del Club de Natació. Allà "es desinfecten totes les naus abans d'entrar a l'aigua" per garantir que no s'introdueixen espècies invasores de cap classe.
Tubert assegura que "en el 90% dels casos", quan la gent rep l'avís actua cívicament. "A vegades és per desconeixement", afirma el batlle d'Aigües. Un dels educadors, Patllari Camps, assegura que molta de la gent que dona pa als ànecs, per exemple, no saben que són animals que s'han d'alimentar de plàncton i que es tracta de fauna salvatge. "Quan ho expliques, et donen les gràcies i segueixen gaudint de la natura però amb una actitud més respectuosa", assegura l'educador.
En el cas que la gent no faci cas dels educadors, aquests no tenen la capacitat de sancionar. Malgrat tot, estan en contacte amb els cossos de seguretat de la Policia Local de Banyoles, els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals, qui sí que poden multar aquells que tinguin comportaments inadequats.
Aquest any, durant els quatre dies festius de Setmana Santa també van contractar els educadors ambientals. Era la primera vegada que ho feien i va servir perquè tota la gent que anava fins a la platja d'Espolla seguís la normativa permesa. Enguany, les pluges que hi va haver van fer que en aquest indret tornessin a aparèixer els tríops, el característic animal de la zona. Un fet que va atraure molts visitants en un entorn natural molt reduït. Per això, els educadors es van focalitzar en aquesta zona i en recordar a la gent què s'hi podia fer i què no.
