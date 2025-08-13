Captura il·legal d’ocells: intervinguda una xarxa a Caldes i dos denunciats a l’Alt Empordà
Els Agents Rurals intensifiquen la vigilància per combatre el furtivisme de fringíl·lids, una pràctica prohibida que repunta a l’estiu
Els Agents Rurals han dut a terme dues actuacions rellevants a les comarques gironines per combatre la captura furtiva d’ocells fringíl·lids, una pràctica il·legal especialment activa durant els mesos d’estiu. A Caldes de Malavella, els agents han intervingut una xarxa japonesa, varetes amb vesc, dues cardines utilitzades com a reclam i dues aus capturades. Tot el material decomissat ha estat posat en coneixement de la Fiscalia de Medi Ambient de Girona. En aquest cas, no hi ha persones denunciades.
En una altra actuació a l’Alt Empordà, dos individus han estat denunciats per capturar il·legalment ocells al voltant del riu Muga mitjançant xarxes abatibles, un mètode prohibit per ser no selectiu i potencialment massiu.
Durant les darreres setmanes, s’han dut a terme diversos més operatius a Catalunya que han permès interceptar instal·lacions il·legals i denunciar diversos furtius. A Vilanova i la Geltrú, han enxampat in fraganti un individu que capturava fringíl·lids mitjançant una xarxa abatible amb abeurador, instal·lada en una zona boscosa.
Un altre vas i que ha culminat una investigació que va començar fa dos anys del Grup de Suport de Fauna i Flora (GSFF) s'ha produït a Cerdanyola del Vallès i ha permès desmantellar unes instal·lacions clandestines dedicades al tràfic d’ocells fringíl·lids capturats il·legalment. En l’operació es van intervenir: 922 ocells (114 dels quals morts); 2 tortugues protegides, medicaments veterinaris sense recepta i substàncies dopants.
Intensifiquen la vigilància
Aquests casos s’emmarquen dins d’una campanya de vigilància reforçada per combatre la captura il·legal de fringíl·lids, que ha executat 1.202 actuacions contra aquest tipus de furtivisme entre l’1 de gener de 2024 i el 5 d’agost de 2025. D’aquestes, 526 actuacions s’han dut a terme enguany. Les dades reflecteixen l’ús reiterat de mètodes il·legals: 645 per xarxes japoneses, 445 per xarxes abatibles, 388 per substàncies enganxoses i 23 per paranys tipus ballesta.
La captura i el comerç de fringíl·lids -com caderneres o passerells- està completament prohibida. Els arts utilitzats pels furtius estan tipificats com a delicte contra la fauna segons el Codi Penal, recorda el cos que vetlla pel medi ambient.
