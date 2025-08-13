Comissen 130 quilos de tonyina vermella de pesca recreativa a Blanes i l’Escala
Sense quota disponible, aquestes captures poden ser greus i sancionades amb fins a 60.000 euros
La inspecció de pesca i afers marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha decomissat un total de 130 quilos de tonyina vermella procedents de la pesca recreativa. Del total, 111 quilos es van interceptar amb la col·laboració d’agents de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d’Esquadra (URMA) de la Regió Policial de Girona.
Les infraccions es van detectar durant inspeccions rutinàries a dues embarcacions d’esbarjo que desembarcaven als ports nàutics de Blanes i de l’Escala. Els responsables havien capturat tonyina vermella malgrat que la quota assignada per a la pesca recreativa per a aquest 2025 -de 39.940 quilos- ja està exhaurida. A més, tampoc es complia l’obligació de desembarcar els exemplars sencers, tal com estableix la normativa vigent.
La tonyina decomissada va ser dipositada temporalment a les cambres frigorífiques de la Confraria de Pescadors de Blanes i posteriorment lliurada a una entitat benèfica.
Segons la normativa sobre pesca marítima, aquestes infraccions poden ser considerades greus i comportar sancions que oscil·len entre els 601 i els 60.000 euros, en funció de la gravetat i les circumstàncies de cada cas.
La normativa
La pesca recreativa dirigida a la tonyina vermella està prohibida durant el període de veda, que s’estén del 15 d’octubre al 15 de juny. Durant aquest període, en cas de captura accidental, l’exemplar ha de ser alliberat immediatament i amb vida, evitant-ne l’estrès o la pujada a bord.
Fora del període de veda i mentre hi hagi quota disponible, cal disposar no només de la llicència de pesca recreativa, sinó també d’una autorització específica que pot obtenir el titular de l’embarcació mitjançant la web del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. En aquests casos, només es pot mantenir a bord un únic exemplar si aquest ha mort durant la captura, moment a partir del qual s’ha de deixar de pescar i desembarcar la peça sencera.
A banda, des de Pesca es recorda que la venda o introducció de tonyina vermella procedent de pesca recreativa al circuit comercial està absolutament prohibida. La Generalitat recomana consultar periòdicament el web del Ministeri per estar al corrent de l’estat de la veda i dels requisits específics en cada moment, informa en un comunicat.
