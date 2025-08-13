Detenen a Girona i a l’aeroport tres fugitius buscats per estafa i tràfic de drogues
Dos germans acaben arrestats per la Policia Nacional quan arribaven d'un vol del Regne Unit i el tercer, s’enfronta a 10 anys de presó al Marroc
Agents de la Policia Nacional han detingut, en un sol dia -4 d'agost-, tres fugitius buscats per estafa i tràfic de drogues i reclamats per les autoritats mexicanes i marroquines.
Les primeres detencions es van produir a l’aeroport de Girona-Costa Brava, quan dos germans van ser interceptats a la seva arribada a les deu del matí en un vol procedent de Londres (Regne Unit). Els agents del punt fronterer van comprovar, després de les verificacions pertinents, que estaven reclamats per les autoritats de Mèxic com a presumptes autors d’un delicte d’estafa. Tots dos podrien enfrontar-se a una pena de fins a vuit anys de presó al seu país d’origen.
Poques hores més tard, altres agents de la Policia Nacional van localitzar al migdia del mateix dia a la ciutat de Girona un home reclamat per les autoritats del Marroc per un delicte de tràfic de drogues. També va ser detingut i podria ser condemnat a fins a 10 anys de presó al seu país.
A presó esperant l'extradició
Els tres detinguts van ser posats a disposició judicial, i l’autoritat judicial va decretar el seu ingrés a presó provisional mentre s’espera la seva extradició a Mèxic i al Marroc.
Les actuacions han estat possibles gràcies a la tasca dels agents de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Girona i del punt fronterer de l’Aeroport de Girona-Costa Brava. Aquestes operacions s’inscriuen dins les actuacions habituals de la Policia Nacional a la província, encaminades a localitzar i detenir persones reclamades per altres països per delictes diversos, informa el cos de seguretat.
