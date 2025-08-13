Un ferit en bolcar amb el cotxe després d’un xoc amb un senglar a Palol de Revardit
L'animal ungulat no ha sobreviscut a l’impacte
Un conductor ha resultat ferit després de bolcar amb el cotxe a Palol de Revardit, a causa d’un xoc amb un senglar. L’accident ha tingut lloc poc després de dos quarts de sis de la matinada a la C-66, al seu pas per aquest municipi del Pla de l’Estany.
L’animal ha irromput a la via i el vehicle ha topat amb ell, provocant que el cotxe bolqués lateralment. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat els agents de trànsit dels Mossos d'Esquadra, el SEM i els Bombers.
El conductor ha estat atès pels sanitaris, que han confirmat que presentava ferides de poca consideració i l’han evacuat amb ambulància a l’hospital Josep Trueta de Girona. Pel que fa al senglar, no ha sobreviscut a l’impacte.
