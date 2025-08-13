L’Ajuntament de Ripoll realitza les tasques de manteniment a les instal•lacions esportives municipals
Una de les intervencions més destacades és la instal·lació de dues bases de grua a la piscina coberta municipal
L’Ajuntament de Ripoll ha dut a terme diverses actuacions de manteniment i millora a les instal·lacions esportives municipals durant aquest estiu, amb l’objectiu de garantir un ús “segur, eficient i accessible per a tots els usuaris”.
La intervenció més destacada ha estat la instal·lació de dues bases de grua a la piscina coberta municipal, que permetran oferir un servei integral i inclusiu per a totes les persones. A més, en aquest mateix espai, s’ha buidat, netejat i rejuntat el vas petit, i s’han substituït peces de marbre del voral per millorar la seguretat i l’estètica de l’equipament.
El pla de treball també ha inclòs la neteja del clavegueram de totes les instal·lacions esportives, el manteniment de la gespa del camp de futbol i el repintat de les línies del pavelló municipal. Per garantir la qualitat de l’aigua, s’han netejat els intercanviadors d’escalfament i els acumuladors d’aigua calenta, s’ha fet una hipercloració de les canonades d’aigua calenta i freda sanitària i s’ha realitzat una neteja a fons de vestidors i terres de la piscina.
Aquestes actuacions formen part de la planificació anual de manteniment preventiu que l’Ajuntament concentra durant els mesos d’estiu, aprofitant la menor afluència d’usuaris. La piscina municipal tornarà a obrir el dilluns 18 d’agost, a les tres de la tarda.
